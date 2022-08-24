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2 часа назад

Пензенцам рассказали о земляках, участвовавших в Курской битве

penzainform.ru

79 лет назад завершилась Курская битва. Она продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года и стала одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Благодаря ей был развеян миф о непобедимости фашисткой армии.

Как пензенцы воевали в Курской битве
Фото: penzainform.rupenzainform.ru

Друг против друга насмерть стояли два с лишним миллиона советских и немецких солдат и офицеров. Это сражение переломило ход всей войны. В нем принимали участие и тысячи пензенцев.

«В частности, 354-я стрелковая дивизия, которая занимала оборонительные позиции и отражала вспомогательный удар со стороны города Севска»,

- сообщил специалист по экспозиционной деятельности пензенского краеведческого музея Сергей Юдин.

За участие в эпохальном сражении несколько земляков были удостоены звания Героев Советского Союза.

«Генерал-майор Афанасий Васильевич Лапшов, который погиб в Курской битве, командир тяжелой танковой бригады Иван Матвеевич Бубнов, артиллерист Кирьянов, танкист Аляпкин. Также в Курской битве принимал участие танковый ас - уроженец Наровчата Александр Иванович Милюков»,

- рассказал Сергей Юдин.

Он воевал под позывным «Пенза», после войны работал на Одесской киностудии. А в 1983 году по сценарию Милюкова был снят художественный фильм «Экипаж машины боевой», где он описал свой поединок на Т-34 с «Пантерой» - одним из самых современных в годы войны немецких танков.

Истории,Сергей Юдин,
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