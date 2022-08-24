Как пензенцы воевали в Курской битве

79 лет назад завершилась Курская битва. Она продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года и стала одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Благодаря ей был развеян миф о непобедимости фашисткой армии.

Фото: penzainform.ru penzainform.ru

Друг против друга насмерть стояли два с лишним миллиона советских и немецких солдат и офицеров. Это сражение переломило ход всей войны. В нем принимали участие и тысячи пензенцев.

«В частности, 354-я стрелковая дивизия, которая занимала оборонительные позиции и отражала вспомогательный удар со стороны города Севска»,

- сообщил специалист по экспозиционной деятельности пензенского краеведческого музея Сергей Юдин.

За участие в эпохальном сражении несколько земляков были удостоены звания Героев Советского Союза.

«Генерал-майор Афанасий Васильевич Лапшов, который погиб в Курской битве, командир тяжелой танковой бригады Иван Матвеевич Бубнов, артиллерист Кирьянов, танкист Аляпкин. Также в Курской битве принимал участие танковый ас - уроженец Наровчата Александр Иванович Милюков»,

- рассказал Сергей Юдин.