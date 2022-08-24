Дискотека 90-х: первый сезон Салавата Фатхутдинова

Проект "Реального времени": татарстанская эстрада лихих лет. Часть 15-я

Фото: Реальное время Реальное время

В театре Камала прошли традиционные августовские концерты Салавата Фатхутдинова, 34-й сезон. Между тем в начале 2022 года в Youtube появилась запись первого сезона. На видео тогда концерты, вероятно, еще не записывали.

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Человек-универсал

Запись выложил Радик Давлетгараев, убежденный фанат артиста, его канал заполнен записями разных лет.

Судя по всему, концерт был изначально записан на магнитофон через пульт, потому что порой оцифровка начинает щелкать, плыть и перескакивать. На 30-й минуте звук внезапно пропадает, вероятно, это происходит еще и потому, что одна сторона аудиокассеты как раз столько и длится. После часть записи дублируется. Словом, это явно подлинный документ эпохи.

Это сейчас у Фатхутдинова есть ведущий Ядкар Хабибуллин, и сейчас если Салават и берет на себя роль конферансье, то лишь чтобы потом вызвать Ядкар-абый. А в первые годы певец успешно совмещал это еще и с рассказом фельетонов. Поэтому концерт начинается с истории, что Салават в общем-то скромный парень, не любит хвастаться. Не то что Ильгам Шакиров или Фидан Гафаров. С другой стороны, у него есть шесть кандидатских: по музыке, поэзии, ботанике, биологии, болтологии и зоологии. Первая была посвящена теме "Музыка и ее польза для ожирения свиней". Потом Салават, к примеру, рассказывает о лаборатории, где он будет скрещивать еловые и дубовые шишки, чтобы получать кедровые. Далее признается, что пишет стихи и уже выпустил сборник "Бедняжки любви", за 17 копеек: "Если будут деньги, купите, если нет, приходите, я дам почитать". Стихи такие: "Для тебя я толстел, для тебя я кости жевал, ради тебя я умру, ради тебя не умру я". Ну и без перевода: "Биектауга менәр идем, Кирегә төшәсе бар, Мине өзелеп сагынсаң, Аягыңны суга тык".

Пошутив, побалагурив, Салават переходит к песням, начиная с "Киртәләр юк миңа", которую поет и сейчас. Правда, в первом сезоне у него нет ни минуса, ни синтезатора, а лишь два баяна.

Я здесь, с народом

Во второй части Салават выдает монолог о бесполезности здравоохранения: "Если у меня есть здоровье, у меня никто не сможет отобрать, а если его нет, то никто не сможет дать". Вспоминает, что в соседней деревне зрители порой уходили пораньше — мол, дети ждут. Просит перевести фразу "Әлли бәлли бәбкәсе, кайда киткән әнкәсе". Поет частушки про сноху и свекровь. Словом, свой парень. Запись явно не зафиксировала весь концерт — заканчивается она песнями с женским вокалом.