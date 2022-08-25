Бывало ли у вас такое, что при разговоре с человеком вы понимали, что вас не слышат, а собеседник будто еще сильнее верит в собственные убеждения? Так работает одно из когнитивных искажений — эффект обратного действия. Рассказываем, почему он возникает и что с этим делать.

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Как работает эффект обратного действия

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Чем больше вы доказываете неправоту собеседника, тем сильнее он начинает верить в собственные убеждения. Так работает эффект обратного действия. Это когнитивное искажение, из-за которого при столкновении с фактами, не соответствующими нашим убеждениям, мы начинаем их отвергать или игнорировать. Поэтому любые попытки переубедить становятся бесполезными. Обратный эффект возникает, когда человек мотивирован защищать свое мировоззрение, потому что любые опровержения бросают вызов системе убеждений человека, считают авторы исследования «В поисках обратного эффекта: аспекты измерения и проектирования».

Журналист Дэвид Макрейн подробно рассмотрел феномен обратной реакции и привел следующий пример. В 2006 году Брендан Найхен и Джейсон Райфлер из Мичиганского университета и Государственного университета штата Джорджия написали несколько статей о ключевых политических событиях. Испытуемому предложили сначала прочесть одну из статей, а затем ту, в которой опровергались сообщения предыдущей. Например, в одной из статей говорилось, что США нашли в Ираке оружие массового поражения. В следующей говорилось, что США никогда его не находили. Приверженцы либерализма отрицали первую статью и соглашались со второй. Милитаристы и консерваторы же не принимали вторую. Когда консерваторы узнали, что в действительности никакого оружия найдено не было, они еще больше убеждались в том, что на самом деле оружие в Ираке есть и что их изначальные убеждения верны.

Есть еще ряд исследований, демонстрирующих эффект обратной реакции. В одном из них изучались предпочтения избирателей. Выяснилось, что ознакомление людей с негативной информацией о политическом кандидате, которого они поддерживают, только усиливало поддержку.

В другом исследовании рассматривали позиции родителей по поводу прививок. Те, кто был против, еще больше начинали верить в связь между вакцинацией и аутизмом, когда им говорили об обратном. Так же было и с теми, кто был против прививки от гриппа. Чем чаще их убеждали это сделать, тем больше они сопротивлялись.

Почему возникает эффект обратного действия

Когда человек сталкивается с информацией, которая представляет собой угрозу его прежним убеждениям, он начинает испытывать множество негативных эмоций. Это особенно вероятно, когда рассматриваемые тезисы имеют значение для самооценки. Негативные эмоции отрицательно сказываются на способности принимать корректирующую информацию, с которой сталкивается человек, увеличивая вероятность того, что он откажется ее обрабатывать и скорее найдет способы ее обесценить.

Тот факт, что люди часто пытаются игнорировать и отвергать корректирующую информацию, с которой они сталкиваются, приводит к тому, что иногда они испытывают обратный эффект. В частности, пытаясь отвергнуть корректирующую информацию, люди сначала пытаются вспомнить ранее существовавшие знания, которые они могут использовать в своих аргументах, что может привести к укреплению этих знаний в их сознании и, следовательно, усилить их поддержку своих ранее существовавших убеждений.

Кроме того, когда люди достаточно сильно возражают против нежелательной информации, у них часто появляется больше аргументов в поддержку своей позиции.