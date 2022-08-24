Как делали первый гематоген и почему он стал популярен в СССР

Сейчас для многих детей гематоген — обычное лакомство, которое покупают в аптеке, когда взрослые заходят за лекарствами. Однако на самом деле гематоген был придуман для того, чтобы спасать жизни, а теперь трансформировался в полезную сладость, куда добавляют орехи, сухофрукты и другие подсластители. О том, как был придуман гематоген и как он стал популярен на территории России — в материале “Рамблера”.
Изначально гематоген выпускали исключительно в жидкой форме. Его изобрел швейцарский фармацевт Адольф Гоммель в середине XIX века. Жидкий гематоген помогал людям, больным анемией (нехваткой железа в организме). Первоначальный состав гематогена включал в себя яичный желток и бычью кровь.
Однако у Гомеля возникли некоторые проблемы. Во-первых, вкус гематогена был не самым приятным из-за продуктов в его составе. Во-вторых, сроки хранения препарата тоже были небольшими. Поэтому туда добавляли ингредиенты, которые могли улучшить вкус и увеличить срок хранения. Так в первоначальном варианте гематогена можно было найти различные добавки, начиная от сахара и заканчивая вином.
В России препарат начали активно продавать в XX веке, но с ним также возникали сложности при транспортировке. Поэтому ученые были вынуждены изменить рецептуру и превратить микстуру в батончики.
За разработку сухого гематогена в нашей стране взялся врач Ошер Вайншенкер. Он раскрыл, что порошок для гематогена изготавливался в нестерильных условиях и сделал собственную лабораторию, где высушивал бычью кровь с помощью вакуума. Так появился препарат “Сангвинол” со всеми ингредиентами гематогена в таблетках, покрытых сахарной глазурью. Позже это название перестали использовать и вернули препарату наименование “Гематоген”.
Однако это не понравилось конкурентам Вайншенкера и они его затравили. В итоге врач был вынужден отказаться от своего производства, но тут началась Первая мировая война и врачи пришли к выводу, что солдатам для восстановления нужны продукты с железом. О конфликте все забыли, но производство гематогена было налажено уже после окончания вооруженного конфликта. Тогда производство гематогена на территории СССР было налажено, но не везде. Например, мусульмане не могли его употреблять, поэтому в некоторых регионах гематоген распространения не получил.