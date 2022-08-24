Как делали первый гематоген и почему он стал популярен в СССР

Сейчас для многих детей гематоген — обычное лакомство, которое покупают в аптеке, когда взрослые заходят за лекарствами. Однако на самом деле гематоген был придуман для того, чтобы спасать жизни, а теперь трансформировался в полезную сладость, куда добавляют орехи, сухофрукты и другие подсластители. О том, как был придуман гематоген и как он стал популярен на территории России — в материале “Рамблера”.

Кто придумал гематоген

Видео дня

Изначально гематоген выпускали исключительно в жидкой форме. Его изобрел швейцарский фармацевт Адольф Гоммель в середине XIX века. Жидкий гематоген помогал людям, больным анемией (нехваткой железа в организме). Первоначальный состав гематогена включал в себя яичный желток и бычью кровь.

Однако у Гомеля возникли некоторые проблемы. Во-первых, вкус гематогена был не самым приятным из-за продуктов в его составе. Во-вторых, сроки хранения препарата тоже были небольшими. Поэтому туда добавляли ингредиенты, которые могли улучшить вкус и увеличить срок хранения. Так в первоначальном варианте гематогена можно было найти различные добавки, начиная от сахара и заканчивая вином.

В России препарат начали активно продавать в XX веке, но с ним также возникали сложности при транспортировке. Поэтому ученые были вынуждены изменить рецептуру и превратить микстуру в батончики.

Как он стал популярен в России

За разработку сухого гематогена в нашей стране взялся врач Ошер Вайншенкер. Он раскрыл, что порошок для гематогена изготавливался в нестерильных условиях и сделал собственную лабораторию, где высушивал бычью кровь с помощью вакуума. Так появился препарат “Сангвинол” со всеми ингредиентами гематогена в таблетках, покрытых сахарной глазурью. Позже это название перестали использовать и вернули препарату наименование “Гематоген”.