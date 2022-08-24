Пума набросилась на женщину в лесу

В американском штате Юта дикая пума набросилась на женщину и схватила ее за ногу, сообщает Deseret News.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Нападение произошло, когда жительница Юты Лаурин Эльшольц и ее друзья охотились в лесу недалеко от города Раш-Вэлли. Женщина рассказала, что отстала от группы и внезапно почувствовала запах мертвечины. Затем раздался шум, и в нее вцепилась пума.

«Я была в ужасе. У меня был шок, адреналин зашкаливал»,

— вспоминает охотница.

Эльшольц сняла напавшего на нее зверя на видео, после чего сумела сбежать.

«Я рада, что смогла спастись, и все не закончилось гораздо хуже»,

— признается женщина.

Она отделалась небольшой раной на ноге. По словам американки, в конце концов, ей и ее друзьям удалось найти выход из леса, и большая кошка перестала их преследовать. Она предполагает, что в момент встречи пума поедала свою добычу.