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36 минут назад

Пума набросилась на женщину в лесу

Lenta.ru

В американском штате Юта дикая пума набросилась на женщину и схватила ее за ногу, сообщает Deseret News.

Пума набросилась на женщину в лесу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Нападение произошло, когда жительница Юты Лаурин Эльшольц и ее друзья охотились в лесу недалеко от города Раш-Вэлли. Женщина рассказала, что отстала от группы и внезапно почувствовала запах мертвечины. Затем раздался шум, и в нее вцепилась пума.

«Я была в ужасе. У меня был шок, адреналин зашкаливал»,

— вспоминает охотница.

Эльшольц сняла напавшего на нее зверя на видео, после чего сумела сбежать.

«Я рада, что смогла спастись, и все не закончилось гораздо хуже»,

— признается женщина.

Она отделалась небольшой раной на ноге. По словам американки, в конце концов, ей и ее друзьям удалось найти выход из леса, и большая кошка перестала их преследовать. Она предполагает, что в момент встречи пума поедала свою добычу.

Представители Департамента дикой природы сообщили, что популяция пум в Юте возросла за последние два года. Пумам сложно выслеживать добычу летом, они наиболее активны зимой. Как правило, эти хищники стараются держаться подальше от людей, и нападения происходят очень редко.

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