Три пилота, намеренно разбивших самолеты с пассажирами

По некоторым данным, ежегодно в мире в результате самоубийства погибает порядка одного миллиона человек. Люди разного возраста и разных профессий. И иногда среди них встречаются пилоты.

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Что самое пугающее, порой летчики решают свести счеты с жизнью во время пассажирского рейса – истории известен не один такой случай. Подробнее об этих трагедиях – в материале "Рамблера".

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Джакарта – Сингапур, 1997

Рейс SilkAir MI185 вылетел из Джакарты в 15:23 19 декабря 1997 года и направился в Сингапур. Ни что не предвещало беды: погода стояла ясная, самолет был новый. Но набрав высоту 10 600 метров над островом Суматра «Боинг-737» резко опустил нос и начал стремительно пикировать вниз, пока не упал в реку. На борту находилось 104 человека, все они погибли.

Следствие выяснило, что речевой самописец и бортовой регистратор были отключены еще до начала падения. Следователям удалось установить, что самолет направил вниз сам пилот Цу Вай Минь. Оказалось, что незадолго до рейса на командира корабля обрушился ряд несчастий: он взял ипотеку, но вскоре потерял на бирже крупную сумму денег. Пилот решил застраховать свою жизнь, чтобы спасти семью от разорения в случае своей смерти. Страховка вступила в силу 19 декабря – в день авиакатастрофы.

Барселона – Дюссельдорф, 2015

24 марта в 10:01 рейс 9525 вылетел из Барселоны. Уже в 10:31 самолет начал снижаться с назначенной высоты, в 10:40 связь с авиалайнером была потеряна. На борту "Аэробуса А320" находились 144 пассажира и шесть членов экипажа – все они погибли.

Авиакатастрофу спровоцировал 27-летний второй пилот Андреас Любитц. Вскоре после взлета мужчина остался в кабине один. Первый пилот Патрик Зонденхаймер пожаловался, что не успел сходить в уборную до взлета. После занятия эшелона Любитц сказал: "Можете сходить сейчас". Зонденхаймер передал коллеге управление и покинул кабину. Очень скоро на записи, оставшейся после крушения, слышится громкий хлопок, а затем — крик первого капитана с требованием открыть дверь. Любитц так этого и не сделал – вскоре крыло аэробуса задело горы, после чего не осталось надежды на спасение.

В ходе расследования немецкие следователи выяснили, что Андреас скрывал от авиакомпании свое заболевание: в его доме обнаружили разорванный больничный лист. Вдобавок к этому он тяжело переживал разрыв с девушкой. Чтобы получить лицензию, ему пришлось работать с психотерапевтом, но представитель авиакомпании заявил, что ежегодные обследования пилотов не предусматривают психологическую проверку.

Мапут – Луанда, 2013

29 ноября 2013 года самолет авиакомпании LAM из Мозамбика рухнул в северной Намибии, что привело к гибели 27 пассажиров и шестерых членов экипажа. Оказалось, что капитан Эрминио дос Сантос Фернандес настроил автопилот на спрограммированное падение.

Подобно Любитцу, Фернандес закрылся в кабине и не пускал второго пилота обратно, пока самолет не столкнулся с землей. Бортовые регистраторы трижды зафиксировали ручное изменение высоты с 11 000 до 180 метров, а затем и ниже уровня горизонта, скорость самолета также менялась три раза.