Невеста перенесла свадьбу, неудачно увеличив губы

Невеста из Англии была вынуждена перенести свадьбу после того, как неудачно увеличила губы, пишет Daily Mail.

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По словам британки, в таком виде она не могла выйти замуж. Как рассказала Эмма Гриффин, она нашла косметолога, заверившую, что у нее есть медицинское образование и знавшую, как проводить процедуру. Однако после сеанса британка пожаловалась, что специалист ввела в губы слишком много наполнителя, "превратив их в хот-дог".

"Я была полностью уверена, что она знает, что делает",

- рассказала Гриффин.

Из-за этого женщина пришлось переносить свадьбу, потому что она не могла появиться перед гостями в таком виде. Эмме пришлось срочно искать специалиста, который смог вернуть ее губы в нормальное состояние.

"Я даже не хотела смотреть в зеркало или улыбаться",

- вспоминает она.