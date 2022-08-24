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44 минуты назад

Невеста перенесла свадьбу, неудачно увеличив губы

Газета.Ru

Невеста из Англии была вынуждена перенести свадьбу после того, как неудачно увеличила губы, пишет Daily Mail.

Невеста перенесла свадьбу, неудачно увеличив губы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам британки, в таком виде она не могла выйти замуж. Как рассказала Эмма Гриффин, она нашла косметолога, заверившую, что у нее есть медицинское образование и знавшую, как проводить процедуру. Однако после сеанса британка пожаловалась, что специалист ввела в губы слишком много наполнителя, "превратив их в хот-дог".

"Я была полностью уверена, что она знает, что делает",

- рассказала Гриффин.

Из-за этого женщина пришлось переносить свадьбу, потому что она не могла появиться перед гостями в таком виде. Эмме пришлось срочно искать специалиста, который смог вернуть ее губы в нормальное состояние.

"Я даже не хотела смотреть в зеркало или улыбаться",

- вспоминает она.

Британка потратила год, чтобы найти человека, согласившегося решить ее проблему. С помощью специального растворителя ей удалось уменьшить губы, а потом и сыграть долгожданную свадьбу. Правда, теперь Эмме каждый год нужно будет вводить в губы специальный наполнитель, чтобы они не теряли форму.

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