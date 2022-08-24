Невеста перенесла свадьбу, неудачно увеличив губы

Невеста из Англии была вынуждена перенести свадьбу после того, как неудачно увеличила губы, пишет Daily Mail.
По словам британки, в таком виде она не могла выйти замуж. Как рассказала Эмма Гриффин, она нашла косметолога, заверившую, что у нее есть медицинское образование и знавшую, как проводить процедуру. Однако после сеанса британка пожаловалась, что специалист ввела в губы слишком много наполнителя, "превратив их в хот-дог".
"Я была полностью уверена, что она знает, что делает",
- рассказала Гриффин.
Из-за этого женщина пришлось переносить свадьбу, потому что она не могла появиться перед гостями в таком виде. Эмме пришлось срочно искать специалиста, который смог вернуть ее губы в нормальное состояние.
"Я даже не хотела смотреть в зеркало или улыбаться",
- вспоминает она.
Британка потратила год, чтобы найти человека, согласившегося решить ее проблему. С помощью специального растворителя ей удалось уменьшить губы, а потом и сыграть долгожданную свадьбу. Правда, теперь Эмме каждый год нужно будет вводить в губы специальный наполнитель, чтобы они не теряли форму.