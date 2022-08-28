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52 минуты назад

5 запретов в СССР, которые сегодня кажутся дикими

Мира Маркина

Многие люди склонны ностальгировать по СССР, уверяя, что "раньше было лучше". Но мало кто из них вспоминает о минусах жизни в Советском союзе. А ведь в их числе были абсолютно странные и даже дикие по нынешним меркам запреты. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

5 запретов в СССР, которые сегодня кажутся дикими
Фото: Кадр из фильма "Вокзал для двоих"Кадр из фильма "Вокзал для двоих"

Запрет на яркие волосы и пирсинг

И это еще не все: мальчикам запрещалось носить длинные волосы, а девушкам рекомендовалось собирать волосы в хвост или пучок – ходить с распущенными волосами считалось не очень прилично. Какое-то время в моде были яркие челки, и девушки, экспериментировавшие таким образом с внешностью, подвергались гонениям.

Запрет на книги из списка запрещенной литературы

Существовал довольно обширный перечень книг, которые были под запретом. В их числе "Доктор Живаго" Пастернака, "Лолита" Набокова, "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына, большинство произведений Булгакова и другие.

Запрет на свободную покупку недвижимости

Чтобы приобрести квартиру или дом жителям СССР приходилось неизменно следовать алгоритму. А именно: вступать в кооператив, оплачивать вступительный и ежемесячный взносы, а дальше ждать своей очереди. Только спустя время люди получали квартиру. При этом после выплаты взносов недвижимость все равно не становилась собственностью человека, и продать ее можно было только члену того же кооператива.

Запрет на получение прописки не в своем городе

Видимо, именно тогда появилась пословица: "Где родился – там и пригодился". Система контроля миграции населения жестко следила за привязкой гражданина к его месту жительства. Поэтому у приезжих почти не было шансов получить прописку в новом городе при переезде.

Запрет на жвачку

В СССР было запрещено спекулировать продуктами, привезенными из-за рубежа. К этим продуктам относилась и жевательная резинка, потому что в СССР она долгое время не производилась. Заветная жвачка была так притягательна для детей, что некоторые даже научились выпрашивать ее у иностранцев.

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