Что животные видят в зеркале

Ученые проводили множество экспериментов, чтобы понять, как животные видят окружающий мир. Потребовалось много лет, новое оборудование и несколько десятков экспериментов, чтобы понять, что все-таки питомцы видят, когда смотрят в зеркало. Наблюдая за своими домашними любимцами, вы можете обратить внимание, реагируют ли они на свое отражение или нет. Как это работает на самом деле — читайте в материале “Рамблера”.

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Впервые опыты с отражением в зеркале провел ученый Гордон Гэллап. Он усыпил шимпанзе наркозом и нарисовал ей на лице красные точки краской. Когда животное проснулось, ему дали зеркало. Спустя несколько минут оно начало замечать изменения в своем лице, трогать краску и смотрело на грязные пальцы. Так он пришел к выводу, что шимпанзе могут распознавать свое отражение в зеркале.

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Подобные тесты проходили и другие животные. Ученые выяснили, что себя в зеркале распознают косатки, слоны, сороки и муравьи. Попугаи, несмотря на то, что зеркала им вешают в клетку, принимают свое отражение за другую особь.

Как видят себя в зеркале кошки

Кошки редко реагируют на зеркала, так как их зрение устроено немного по-другому. Лучше всего они видят движущиеся объекты на расстоянии нескольких метров. Поэтому, когда кошка подходит к зеркалу, она может на него вообще не среагировать.

Если же кошка видит себя в зеркале, то она не осознает, что это ее отражение. Для них отражение зеркала — такое же пространство, как и комната с мебелью. Если они заметят там себя, то будут думать, что в помещении находится еще одна особь. Однако, так как от зеркала нет запаха и звуков, они не распознают отражение как еще один объект.

Как видят себя в зеркале собаки

Собаки, как и кошки, не распознают себя в зеркале. Более того, они не замечают их вовсе. Дело в том, что эти животные используют обоняние для того, чтобы распознавать других особей.