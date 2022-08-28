Как перестать транжирить деньги: 3 действенных совета

В то время как одним людям удается откладывать деньги и совершать крупные покупки даже при скромном заработке, другие умудряются и при доходе выше среднего влезать в долги и растрачивать деньги попусту. В народе последних именуют транжирами.

Фото: Кадр из сериала "Во все тяжкие" Кадр из сериала "Во все тяжкие"

Если вы относитесь к этой категории людей, и бездумная трата денег начала доставлять вам ощутимый дискомфорт – пора что-то менять. Подробнее о советах, которые помогут бережней относиться к финансам читайте в материале “Рамблера”.

Откладывайте

Эксперты рекомендуют откладывать ежемесячно 10% от дохода в “инвестиционный портфель”. Если простыми словами, это копилка, куда вы кладете деньги, чтобы впоследствии они приносили доход. Это может быть вклад в банке, который можно пополнять, но с которого нельзя снять деньги. Или же долгосрочные инвестиции на брокерском или индивидуальном инвестиционном счете. С помощью последнего, например, можно вернуть уплаченный подоходный налог.

Планируйте бюджет

Все об этом слышали, но мало кто действительно следует данному совету. И очень зря: если, получив зарплату, вы сразу же распределите деньги на обязательные расходы (квартплата, мобильная связь, транспорт и др.), то сразу поймете, какая сумма у вас остается и на что вы можете потратить ее, не влезая в долги.

Если вы из тех, кто в конце месяца не может понять, на что были потрачены деньги, скачайте приложение и вносите туда все свои расходы. За пару месяцев с его помощью вы сможете наглядно на диаграмме увидеть, сколько денег тратите на шоппинг, рестораны и другие вещи. А далее, как следствие, вам будет легче понять, какие расходы можно и нужно сократить.

Не ведитесь на обман