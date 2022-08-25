Биологи обнаружили останки древней гигантской морской ящерицы

Биологи из университета Бата в Великобритании обнаружили в Марокко нового огромного мозазавра Thalassotitan atrox. Работа была опубликована в журнале Cretaceous Research.

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Мозазавры — морские ящерицы, которые вырастали до 12 метров в длину. Сегодня их потомками принято считать игуан и варанов. По словам ученых, у Thalassotitan atrox были массивные челюсти и зубы, как у косаток, а охотился он предположительно на морских рептилий — плезиозавров, морских черепах и других мозазавров.

Размер огромного черепа Thalassotitan составляла 1,4 м, а тела — до 9 м. В то время как у большинства мозазавров были длинные челюсти и тонкие зубы для ловли рыбы, Thalassotitan отличался короткой широкой мордой и массивными коническими зубами, как у косатки. Это позволяло ему хватать и разрывать на части огромную добычу.