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1 час назад

Биологи обнаружили останки древней гигантской морской ящерицы, которая ела своих собратьев

Газета.Ruиещё 1

Биологи из университета Бата в Великобритании обнаружили в Марокко нового огромного мозазавра Thalassotitan atrox. Работа была опубликована в журнале Cretaceous Research.

Биологи обнаружили останки древней гигантской морской ящерицы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мозазавры — морские ящерицы, которые вырастали до 12 метров в длину. Сегодня их потомками принято считать игуан и варанов. По словам ученых, у Thalassotitan atrox были массивные челюсти и зубы, как у косаток, а охотился он предположительно на морских рептилий — плезиозавров, морских черепах и других мозазавров.

Размер огромного черепа Thalassotitan составляла 1,4 м, а тела — до 9 м. В то время как у большинства мозазавров были длинные челюсти и тонкие зубы для ловли рыбы, Thalassotitan отличался короткой широкой мордой и массивными коническими зубами, как у косатки. Это позволяло ему хватать и разрывать на части огромную добычу.

Гигантский мозазавр занимал ту же экологическую нишу, что и современные косатки и большие белые акулы.

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