6 самых скандальных мемуаров представителей королевской семьи

Жизнь представителей королевской семьи наполнена тайнами, драмами и скандалами, поэтому не удивительно, что спустя некоторое время они решают «выпустить пар», написав откровенные мемуары. И так происходит не только сейчас, в веке соцсетей и самопиара, но и делалось куда раньше. Так что принц Гарри, который готовится выпустить книгу личных откровений, далеко не первопроходец.

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История жизни Марии, королевы Румынии

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Королева Румынии с британскими корнями прожила очень интересную жизнь: Марию всегда считали эталоном красоты и достойной женщиной, ведь она была внучкой самой королевы Виктории. Стоит отметить, что в список разбитых сердец Мария может вписать имена бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, а также короля Великобритании Георга V. Всех своих воздыхателей тогда ещё принцесса отвергла, но в её жизни всё-таки появился человек, который смог покорить её сердце — наследный принц Румынии, а впоследствии король Румынии Фердинанд. В своих трёхтомных мемуарах королева Мария описала свою работу в Красном Кресте во времена Первой мировой войны, а также то, как она защищала интересы румынского народа на Парижской конференции в 1919 году. Однако в книгах есть и пикантные моменты, которые раскрывают подробности личной жизни Марии: оказалось, у королевы было много любовников.

Мемуары князя Феликса Юсупова

Это история про аристократа и, пожалуй, самого богатого человека дореволюционной России Феликса Феликсовича Юсупова. Он не стеснялся роскоши, пьянства и распутства, которые контрастировали со светскими приёмами у монарших особ. Однако его история тесно перекликается с биографией Григория Распутина, которого многие считали зловещим чудовищем. В мемуарах князь не раз упомянул момент, когда просил знакомых представить его Распутину. Позже Григорий заинтересуется Юсуповым и будет вести с ним доверительные беседы. А что же Феликс? Князь жаждал убить Григория, и сделает это, направив револьвер прямо в сердце Распутина.

Принцесса в изгнании: великая княгиня Мария Николаевна Романова

Двоюродная сестра трагически погибшего царя Николая II была одной из немногих Романовых, бежавших из России после краха монархии, живших в изгнании в Бухаресте, Лондоне и Париже, прежде чем эмигрировать в США. У неё было мало других вариантов заработка на жизнь, поэтому Мария Николаевна согласилась написать две книги — «Воспитание принцессы» и «Принцесса в изгнании». Брат Марии Дмитрий был сослан за участие в убийстве Григория Распутина. Но самой скандальной частью её биографии является то, что, когда Мария Николаевна решила покинуть Россию, её побег организовала королева Румынии Мария.

История герцога Виндзорского

Принца Гарри часто сравнивают со своим предком принцем Эдуардом, который отрёкся от престола в декабре 1936 года ради своей возлюбленной — разведённой американки Уоллис Симпсон. Когда герцог Виндзорский начал самостоятельную жизнь, то пытался обеспечить себе заработок с помощью статей для журнала Time. В мемуарах он пытался изложить собственную версию истории своей жизни. «Я женился, потому что выбрал путь любви. Но отрёкся от престола, потому что выбрал путь долга. Я не хочу легкомысленно относиться к короне, но я понимаю, что такое быть частью монаршей семьи и британского общества», — писал принц Эдуард.

«У сердца есть свои причины»: история герцогини Виндзорской

Спустя пять лет после публикации мемуаров супруга, Уоллис Симпсон представила историю своей жизни. Она практически не описывала взаимоотношения с британской короной, но рассказала о своей гламурной молодости. Детство Уоллис прошло в Балморале, а в 1916 году вышла замуж за лётчика Уинфальда Спенсера, но в 1927 году развелась с ним. Позже она познакомилась с разведённым бизнесменом Эрнестом Симпсоном, с которым сыграла свадьбу в 1928 году в Лондоне, однако их отношения продлились недолго. В 1934 году Уоллис связала свою жизнь с принцем Эдуардом.

Жизнь Сары Фергюсон