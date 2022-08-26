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56 минут назад

Молодожены поехали на фотосессию и застряли на пиратском острове

Lenta.ruиещё 1

Молодожены в Великобритании поехали на фотосессию после свадьбы и застряли на пиратском острове Салли во время прилива. Об этом сообщает The Mirror.

Молодожены поехали на фотосессию и застряли на пиратском острове
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шания и ее муж Сохил хотели сделать фотографии после свадебной церемонии и приехали на пляж в сопровождении фотографа Мехула Шаха. Затем они поплыли на остров Салли, до которого можно добраться только во время отлива.

Пара не обратила внимания на предупреждающие знаки о необходимости вернуться на сушу и после часовой фотосессии оказалась в быстро прибывающей воде. На помощь к молодоженам поспешили спасатели: их можно увидеть на некоторых снимках, сделанных свадебным фотографом.

«Когда они добрались до нас, то сказали: "Поздравляем, вы первые. Нам никогда не приходилось спасать молодоженов на свадьбе"», — рассказала невеста.

Во время подъема на борт шлюпки Шания придерживала свое белое платье, чтобы не намочить его. Жених тоже закатал брюки и залез на камни, после чего запрыгнул в лодку рядом с невестой. Паре дали спасательные жилеты, которые они надели поверх свадебных нарядов.

Салли представляет собой небольшой приливный остров площадью 14,5 акров. В средние века остров использовали в качестве перевалочной базы контрабандисты. В XIII веке такую базу на острове основал пират Альфредо де Мариско по прозвищу Ночной Ястреб.

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