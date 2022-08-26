Лестница агрессии у собак, или как понять, что вам не рады

Хотя собаки не могут общаться с нами посредством речи, все свои мысли и эмоции они выражают с помощью языка тела. Поэтому для владельцев питомцев очень важно уметь вовремя определить, что чувствует их пушистый друг, особенно если он ощущает стресс или дискомфорт. Чтобы облегчить этот процесс, специалист по поведению животных Кендал Шеперд создала простое руководство, известное как “лестница агрессии”.

Фото: Petstory Petstory

Его концепция заключается в том, что реакцию собаки на окружающий её мир можно сравнить с рядом ступенек на лестнице. Чем раньше хозяин сможет заметить, на каком уровне находится его хвостик, тем быстрее он сможет предотвратить или минимизировать любые негативные эмоции своего любимца.

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Представитель “Народного диспансера для больных животных” (PDSA) рассказывает: “Иногда, если собака понимает, что к её мягким намёкам не прислушиваются, она может пропустить несколько ступеней лестницы и перейти к более серьёзным действиям. Поэтому всегда стоит обращать внимание на то, что животные пытаются вам сказать, и помогать им выходить из стрессовых ситуаций”.

Но как же выглядит эта лестница? Рассказываем о ней пошагово!

Шаг 1. Зевание, моргание, облизывание носа

Конечно, зевота может просто указывать на усталость животного, но чаще она становится способом снять напряжение с челюстей собаки. Это может быть первым признаком того, что ваш питомец чувствует себя некомфортно.

Облизывание собственного носа также может служить способом самоуспокоения, подобно тому, как маленькие дети сосут свой большой палец. Иногда собаки также лижут лицо или нос человека, который вызывает у них беспокойство, чтобы показать, что они не представляют для него угрозы и хотят остаться одни.

Ещё один собачий способ нейтрализации ситуации на первой ступени – это подъём лапы. А зачастую наши животные моргают или закрывают перед нами глаза, чтобы получить минуту спокойствия и показать, что они не хотят взаимодействовать.

Шаг 2. Взгляд в сторону

Люди смотрят друг на друга во время разговора и отворачивают голову, когда диалог заканчивается. У собак есть похожий способ сообщить нам о том, что они больше не заинтересованы в коммуникации. Иногда они могут не поворачивать голову, но обращать взгляд в другую сторону – это явный признак того, что животное испытывает дискомфорт.

Шаг 3. Поворот тела, движения лапами

Если ваш любимец отворачивается всем телом, особенно, если он сидит и будто бы отталкивает кого-то лапой, это означает, что собака требует немного пространства. Помогите животному уединиться и снять накопившийся стресс.

Шаг 4. Побег

Собаки могут попытаться дать вам понять, что они хотят выйти из ситуации, убегая с места событий. Это самый простой и прямой способ избежать дискомфорта. Если ваш пёсик пытается уйти, позвольте ему это сделать, чтобы не усугублять стресс.

Шаг 5. Передвижение ползком, прижимание ушей

Нервная, крадущаяся собака с ушами “назад” – верный признак того, что вы переусердствовали при общении со своим четвероногим товарищем. На этой ступени лестницы наши питомцы также могут поднимать лапу вверх или облизывать губы от переполняющих эмоций.

Шаг 6. Сгорбившаяся поза, поджатый хвост

Если ваше домашнее животное пытается казаться меньше, сгорбившись или поджав свой хвост, это значит, что собака очень сильно нервничает и старается показать, что она не представляет угрозы, чтобы её оставили в покое. В таких ситуациях, пожалуйста, дайте своему хвостику немного пространства.

Шаг 7. Поза лёжа, открыв живот

Так собака показывает, что она очень обеспокоена, и старается “помириться” с человеком, угрожающим ей. Эту позу нельзя путать с игривым перекатыванием на спину для того, чтобы животному почесали живот; на этой ступени вы можете заметить, что питомец не чувствует себя комфортно и будто бы застывает в положении лёжа на спине.

Шаг 8. Застывшая поза, пристальный взгляд

На этом этапе собака испытывает стресс настолько, что у неё включается режим “драка-бегство-заморозка”, и она может оставаться неподвижной, пока угроза не пропадёт из зоны видимости. Если источник напряжения не исчезает или животное не может сбежать, собака может перескочить через несколько ступенек коммуникационной лестницы и начать агрессировать, чтобы окончательно решить стрессовую ситуацию.

Шаг 9. Рычание

Рычание – самый простой и явный признак того, что собака расстроена, напугана и просит личного пространства. Этим действием четверолапые явно дают понять своё недовольство тем, что все другие шаги “лестницы агрессии” были проигнорированы.

Никогда не стоит наказывать своего любимца за рычание – так вы, скорее всего, отучите его от этого шага, и животное будет перепрыгивать эту ступеньку при выражении недовольства.

Шаг 10. Щелчок зубами

Если собака щёлкает зубами, вы должны расценивать это как чёткую просьбу держаться дальше. Так животное показывает, что готово действовать, если это понадобится.

Шаг 11. Укус