Бард Новиков назвал секрет популярности «Ласкового мая» в СССР

Поэт и композитор Александр Новиков принял участие в документальном фильме «"Ласковый май" и Юрий Шатунов. Лекарство для страны», где рассказал, как музыкальный коллектив приобрел популярность.
Бард отметил, что в те времена еще не было пиар-менеджеров, продвижений и всего прочего, что есть у артистов сегодня. По его словам, «Ласковый май» раскрутился без телевидения и радио, а просто за счет выпуска кассет со своими песнями.
Новиков подчеркнул, что тогда ценилась сама музыка, ее искренность. Кассеты коллектива люди покупали вместе с продуктами для дороги на железнодорожных станциях. Таким образом весь СССР узнал о «Ласковом мае».