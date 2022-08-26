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1 час назад

Бард Новиков назвал секрет популярности группы «Ласковый май» в СССР

Слово и Дело

Поэт и композитор Александр Новиков принял участие в документальном фильме «"Ласковый май" и Юрий Шатунов. Лекарство для страны», где рассказал, как музыкальный коллектив приобрел популярность.

Бард Новиков назвал секрет популярности «Ласкового мая» в СССР
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Бард отметил, что в те времена еще не было пиар-менеджеров, продвижений и всего прочего, что есть у артистов сегодня. По его словам, «Ласковый май» раскрутился без телевидения и радио, а просто за счет выпуска кассет со своими песнями.

Новиков подчеркнул, что тогда ценилась сама музыка, ее искренность. Кассеты коллектива люди покупали вместе с продуктами для дороги на железнодорожных станциях. Таким образом весь СССР узнал о «Ласковом мае».

Истории,Юрий Шатунов,Александр Новиков,
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