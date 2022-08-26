Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили песню "Hold Me Closer"

Поп-исполнители Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили композицию «Hold Me Closer». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Песня появилась на официальном аккаунте Джона в YouTube с сообщением: «Новый сингл Элтона Джона и Бритни Спирс «Hold Me Closer» уже выпущен».
В июле СМИ сообщили, что Спирс и Джон выпустят ремикс на его песню «Tiny Dancer», выпущенную в 1971 году. Позже исполнитель подтвердил выход совместного трека в соцсетях. Артисты записали проект в студии в Беверли-Хиллз, ремикс также выйдет на Universal Music.
Последний студийный альбом Бритни Спирс «Glory» вышел в 2016 году. После этого она не выпустила ни одного трека. Новый релиз стал первой композицией Спирс после победы в суде над собственным отцом Джейми по делу об опеке.