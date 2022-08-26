Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили песню "Hold Me Closer"

Поп-исполнители Бритни Спирс и Элтон Джон выпустили композицию «Hold Me Closer». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Песня появилась на официальном аккаунте Джона в YouTube с сообщением: «Новый сингл Элтона Джона и Бритни Спирс «Hold Me Closer» уже выпущен».

В июле СМИ сообщили, что Спирс и Джон выпустят ремикс на его песню «Tiny Dancer», выпущенную в 1971 году. Позже исполнитель подтвердил выход совместного трека в соцсетях. Артисты записали проект в студии в Беверли-Хиллз, ремикс также выйдет на Universal Music.