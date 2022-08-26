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1 час назад

С опытом жизни в Ростове: соцсети восхитил «антикварный» кот

Don24.ru

Ростовская область, 26 августа 2022. DON24.RU. Пушистый серый кот, живущий в магазине в центре донской столицы, стал причиной восхищения горожан. Снимок животного появился сегодня утром в паблике «Это Ростов».

Соцсети восхитил «антикварный» кот из Ростова
Фото: Don24.ruDon24.ru

«Хранитель антиквариата. Работает в антикварной лавке на улице Станиславского», – написал автор поста.

За час фото собрало почти 140 отметок «нравится».

«Он тоже антиквариат», «Такой матерый котяра с опытом жизни в Ростове», «Красавчик», «Местный охранник старины», «Кто ценит жизнь, тот не спешит», – отметили пользователи.

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