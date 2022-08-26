Почему собаки облизывают лицо

Считается, что то, что собака облизывает лицо в знак преданности и любви. На самом деле, если ваш питомец любит вылизывать вам лицо, это не значит, что он считает вас лидером и хозяином. На это могут быть и другие причины. О них — в материале “Рамблера”.

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Инстинкт вылизывания появляется у собаки еще в щенячьем возрасте. Мать вылизывает своих детенышей для того, чтобы освободить им дыхательные пути. Щенок учится вылизывать мать в ответ. Этот инстинкт сохраняется и во взрослом возрасте.

Показатель любви и преданности

С помощью вылизывания собака может показывать любовь и преданность, как в случае с матерью. Если собака облизывает ваше лицо, это значит, что она считает вас хозяином и лидером, а также выражает свою преданность.

Также вылизывание лица может быть связано с тем, что собака выражает свои эмоции. Так она показывает любовь и привязанность к человеку.

Стресс

При вылизывании кого-либо, у собак вырабатываются гормоны эндорфины, подавляющие стресс. Иногда с помощью этого действия они справляются с нервным напряжением. Например, если собака испугалась чего-то, она может начать вылизывать лицо человека, так как считает приятным его запах, а сам процесс успокаивает животное.

Нехватка микроэлементов

Довольно часто собаки могут вылизывать лицо из-за того, что в их организме не хватает каких-либо микроэлементов, например, натрия. Даже на чистом лице у человека продолжают работать сальные железы, вырабатывающие пот. Так собака пытается восполнить нехватку нужных компонентов.