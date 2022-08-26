Побережье Черного моря заполонили медузы корнероты, которые распугали туристов в Сочи. Люди боятся заходить в море и купаться из-за того, что у берега плавают большие медузы. О том, чем они могут быть опасны для человека — в материале “Рамблера”.

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Этот вид медуз называют одними из самых опасных на Черном море. Дело в том, что в этом водоеме водится не так много обитателей, встреча с которыми может обернуться летальным исходом. Однако корнерот может убить только человека с аллергией, для остальных людей это взаимодействие будет неприятным.

Как отличить корнерота

Больше всего корнеротов водится в Средиземном море, но в августе случаются нашествия этих медуз в Черном и Азовском морях. Когда к берегу приплывает слишком много корнеротов, спасатели закрывают пляжи, так как купаться в такой воде невозможно, а количество укусов действительно может быть опасно для человека.

Корнероты известны благодаря тому, что некоторые виды могут достигать внушительных размеров. Так, самая большая медуза корнерот была длиной в два метра. Медузу легко отличить среди остальных благодаря куполу. Он — синего или фиолетового цвета, в некоторых случаях имеет яркую окантовку, а также очень толстые щупальца.

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Чем опасна медуза корнерот

Встреча с этой медузой чревата тем, что она может сильно ужалить. Контакт с ней может быть действительно болезненным для человека. На месте укуса появляется жжение, зуд, покраснение и отек. Спустя несколько часов он проходит, но если этого не случилось, лучше обратиться к врачу, чтобы исключить аллергическую реакцию.