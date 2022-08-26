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2 часа назад

Обезьяна сбежала с очками чиновника и попала на видео

Lenta.ru

Обезьяна в индийском городе Вриндаван, штат Уттар-Прадеш, украла очки у окружного судьи. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание India Today.

Обезьяна сбежала с очками чиновника и попала на видео
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Судья округа Матхура Матхур Навнит Сингх Чахал и суперинтендант полиции Вриндавана приехали в храм Банке-Бихари, чтобы расследовать обстоятельства давки во время ритуала утреннего приветствия божеств Мангала Арати на фестивале Джанмаштами. Давка привела к гибели двух человек, еще несколько участников фестиваля пострадали.

Пока Чахал общался с другими членами комиссии по расследованию происшествия, на него напала обезьяна. Примат набросился на ничего не подозревавшего чиновника и сбежал с его очками. На глазах у множества очевидцев животное забралось на здание и согласилось вернуть очки только после долгих уговоров.

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