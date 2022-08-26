Как выглядит и где обитает Тасманский дьявол

Тасманский дьявол не просто так получил такое название. Именно дьяволом его назвали первые переселенцы, приехавшие в Австралию. Такое имя он получил благодаря своему устрашающему виду, а также ночным крикам. О том, где обитает и как живет это необычное существо — в материале “Рамблера”

Фото: Mathias Appel/Flickr Mathias Appel/Flickr

Самый неуклюжий хищник

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На самом деле, правильно называть это животное тасманийским дьяволом. Обитает он исключительно в Австралии, преимущественно на острове Тасмания, но есть часть животных, которые мигрировали на материковую часть страны. Они относятся к вымирающим видам, так как люди истребили довольно много лесов, а вместе с тем и пищу для этих животных. Раньше их намеренно истребляли из-за того, что они разоряли курятники в поисках добычи. Сейчас тасманийские дьяволы охраняются государством и живут в национальных парках.

Тасманийских дьяволов часто называют самыми неуклюжими хищниками. Его размер достигает маленькой собаки, при этом весит он довольно много. При небольших размерах его вес достигает 12 килограммов. Его передние лапы гораздо длиннее задних, что тоже делает его неуклюжим. Несмотря на это, он считается хищником. Он питается мелкими млекопитающими, птицами и насекомыми, а также падалью. Для этого не нужно быть быстрым и ловким. У тасманийского дьявола очень острые зубы, которые способны прокусить хребет добыче, поэтому людям с ним лучше не контактировать.

Заставить быстро двигаться тасманийского дьявола может только опасность. Если он чувствует неладное, то может развить серьезную скорость для такого веса и размера: до 13 километров в час.

Крепкий иммунитет и неразборчивость в пище

Так как тасманийский дьявол питается падалью, эволюционно у него развился крепкий иммунитет и сильная ЖКТ. Он может переваривать любую пищу, в том числе кости и иглы. Ученые говорят, что они совсем неразборчивы в пище и поедают все подряд: в их отходах жизнедеятельности находили фольгу, резину и куски полотенец. Для переваривания ему нужна хорошая пищеварительная система, а вот для того, чтобы не заразиться болезнями от падали, у тасманийских дьяволов развился хороший иммунитет.