Садовник из Англии вырастил самый длинный в мире огурец

Садовник-любитель из Англии вырастил самый длинный в мире огурец, пишет издание UPI. Длина овоща составила 1,1 м.
Автором достижения стал Себастьян Суски из Саутгемптона. По словам мужчины, он уже давно занимается выращиванием длинных огурцов и несколько лет планировал попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
«Мне всегда не хватало времени, чтобы побить мировой рекорд», — добавил он.
Себастьян добавил, что выращивание сверхдлинных огурцов — рискованное дело.
«Если вы срежете их слишком рано, у вас не будет рекордсмена, но если вы оставите огурец на слишком долго, огурец может сгнить», — пояснил садовод.
Мужчина, говоря о своем рекорде, поблагодарил за помощь свою супругу Ренату, которая ухаживала за овощами, пока он сам лежал в больнице.
«Если бы не Рената, у меня бы не было этого рекорда», — признался Суски.