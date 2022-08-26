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1 час назад

Садовник из Англии вырастил самый длинный в мире огурец

Газета.Ru

Садовник-любитель из Англии вырастил самый длинный в мире огурец, пишет издание UPI. Длина овоща составила 1,1 м.

Садовник из Англии вырастил самый длинный в мире огурец
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Автором достижения стал Себастьян Суски из Саутгемптона. По словам мужчины, он уже давно занимается выращиванием длинных огурцов и несколько лет планировал попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

«Мне всегда не хватало времени, чтобы побить мировой рекорд», — добавил он.

Себастьян добавил, что выращивание сверхдлинных огурцов — рискованное дело.

«Если вы срежете их слишком рано, у вас не будет рекордсмена, но если вы оставите огурец на слишком долго, огурец может сгнить», — пояснил садовод.

Мужчина, говоря о своем рекорде, поблагодарил за помощь свою супругу Ренату, которая ухаживала за овощами, пока он сам лежал в больнице.

«Если бы не Рената, у меня бы не было этого рекорда», — признался Суски.

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