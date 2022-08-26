Чем вскрытие гробницы Ярослава Мудрого шокировало ученых

Своим величием Киевская Русь во многом была обязана Ярославу Мудрому. Этот выдающийся князь правил государством почти 40 лет и сделал Русь одной из самых могущественных и влиятельных стран Европы. Останки князя пролежали в саркофаге в Киеве до середины XX века, после чего таинственно исчезли. Куда они пропали и кто причастен к громкому исчезновению?
В XX веке вскрытие захоронения Ярослава Мудрого происходило несколько раз. Первое состоялось в 1936 году, второе и третье – в 1939 и 1964 годах. Во время первого вскрытия, помимо мужских костей, в саркофаге обнаружили также фрагменты скелета женщины и ребенка. Подлинность останков Ярослава Мудрого сомнений у ученых не вызвала: они установили, что скелет принадлежал хромому мужчине, который умер в возрасте приблизительно 70 лет. Женские остатки, отметили исследователи, наверняка принадлежали его супруге Ингигерде. А вот принадлежность детских костей установить тогда не удалось. Настоящая сенсация ждала ученых во время четвертого вскрытия, состоявшегося в 2009 году. Каково было удивление исследователей, когда они обнаружили в саркофаге пожелтевшие от времени советские газеты 1964 года. Но ученых ожидал еще один, гораздо более неприятный сюрприз: генетическая экспертиза установила, что в саркофаге находятся только женские кости, причем принадлежавшие людям, жившим с разницей в тысячу лет. Один скелет – древнерусский, другой, вероятно, – скифский.
Куда пропали останки и кто их похитил? Ученые долго ломали голову над этим вопросом, пока не вспомнили, что еще в перестройку в Киеве побывала одна из бывших сотрудниц местного исторического музея, впоследствии эмигрировавшая в США. Ее звали Нина Булавицкая. Она и рассказала, что останки Мудрого увезли из Киева осенью 1943 года, когда немецкие войска покидали город. Вместе с фашистами из Киева уходили и некоторые представители Украинской грекокатолической церкви. Один из них – архиепископ Никанор – забрал мощи Ярослава Мудрого из Софийского собора Кроме останков, он прихватил с собой чудотворную икону Николы Мокрого. Эта версия является наиболее распространенной. А вот дальше показания свидетелей расходятся. По одним данным, в числе сообщников Никанора был Пауль фон Денбах – полковник немецкой жандармерии. Якобы ему было необходимо доставить ящик с останками Мудрого и чудотворной иконой к уезжающему из Киева эшелону. Но полковник опоздал, и колонна покинула город без мощей князя.
Другие утверждали, что подельники договорились выходить из Киева разными путями, а реликвии полковник передал бы архиепископу уже в Варшаве. Однако в назначенное время Никанор не объявился, после чего находившийся в растерянности фон Денбах передал их архиепископу Украинской православной церкви Палладию. Тот с приближением советских войск уехал в Германию, а после войны перебрался в США, где передал мощи украинскому священнику в Нью-Йорке Ивану Ткачуку. Он якобы умирает в 1990 году, тогда же следы останков князя окончательно теряются. Впрочем, большинство исследователей все-таки полагают, что к исчезновению мощей Мудрого Ткачук не причастен, а сами останки и по сей день хранятся в храме Святой Троицы в Бруклине, Нью-Йорк. Кстати говоря, из Киева уже неоднократно поступали обращения с просьбой прояснить судьбу мощей. Но предстоятель Украинской православной церкви в США митрополит Антоний и вовсе заявил, что никаких останков князя на территории Соединенных Штатов нет.
Но вполне вероятно, что останки князя из украинской столицы никуда не уезжали. По крайней мере, их часть. Несколько лет назад кости супруги Ярослава Мудрого были просканированы на томографе в городском радиологическом центре. Исследователи попытались составить трехмерную модель жены князя и пришли к выводу, что некоторые кости принадлежат мужчине. Вероятнее всего, часть останков Мудрого могла затеряться среди фрагментов скелеты Ингигерды.