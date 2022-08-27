День Михея Тиховея: что нельзя делать 27 августа

27 августа отмечается народный праздник, который называется Михей Тиховей. В православии чтут память пророка Михея. В этот день было принято наблюдать за ветром: если его нет, то осень будет теплый и солнечный. Если ветер поднялся сильный, то это время года будет дождливое. О других приметах в этот день — в материале "Рамблера".

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На Руси в древности 27 августа чествовали каменщиков, которые строили дома и храмы. Простые люди их побаивались и старались им всячески угодить, чтобы при строительстве дома они им не мстили.

К этому дню продолжали сворачивать работу в поле, чтобы подготовить все к наступлению холодов. Кто заранее позаботился об этом мог отдыхать, другие помогали тем, кто в этом нуждается — сиротам и вдовам.

Также в день Михея Тиховея ходили свататься. После этого праздника начинался период, когда молодые играли свадьбы.

Что нельзя делать 27 августа

В эту дату нельзя браниться, ссориться и вообще не стоит повышать голос, особенно на представителей старшего поколения. Считается, что человек, ослушавшийся этого запрета, не сможет наладить отношения с другими людьми. Стоит вести себя спокойно, не рекомендуется устраивать шумные застолья, петь и танцевать. Если вы запланировали прием гостей в этот день, то стоит провести вечер тихо.

Хозяйкам запрещалось в этот день подавать на стол выпечку, в том числе и постную. Нарушение этого запрета сулило отсутствие денег. Девушкам в эту дату не стоит носить грязную, рваную и мятую одежду, иначе она долго не сможет найти себе жениха.

Народные приметы на 27 августа