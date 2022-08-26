Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+32° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
2 часа назад

Журналистка собрала доказательства инсценировки смерти Джексона

Вечерняя Москва

Американская журналистка Перл Джуниор рассказала о шокирующих фактах, которые доказывают, что американский певец Майкл Джексон на самом деле жив.

Журналистка собрала доказательства инсценировки смерти Джексона
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, легенда поп-музыки может быть все еще жив, а похороненный 13 лет назад человек — его замороженный двойник. При этом журналистка собрала серию доказательств, подтверждающих, что Майкл Джексон живет в настоящее время под другим именем.

Так, согласно одной из версий певец наблюдал за своими похоронами из партера, а некоторые присутствующие на церемонии заявили о том, что видели женщину со светлыми волосами, которая была очень похожа на Джексона.

Кроме того, Джуниор отметила, что все посмертные фотографии певца являются фотошопом, поэтому нельзя верить кадрам, которые были сделаны в больнице, машине скорой помощи и морге. Также не стоит забывать и любовь артиста к двойникам, поэтому нельзя исключать того, что кто-то из мертвых, имеющих абсолютное сходство с Джексоном, подменил его.

Также журналистка и ее единомышленники предполагают, что сотрудники артиста заплатили миллион долларов за отсутствие рабочих кладбища во время похорон. При этом главным является то, что имя Майкла Джексона не числится в реестрах ни одного из кладбищ Калифорнии, передает Пятый канал.

Истории,Майкл Джексон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители