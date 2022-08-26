Собака спасла женщину от медведицы

Инцидент произошел в городе Страффорд, штат Вермонт, США. Собака спасла свою хозяйку 61-летнюю Сьюзан Ли от медведицы. Об этом сообщает USA Today.

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Известно, что женщина гуляла на принадлежащей ей земле с двумя собаками — джек-рассел-терьером и лабрадудлем. Через некоторое время ее питомцы скрылись и она стала их звать. От громкого звука Ли обернулась и увидела, как к ней бежит медведь. Хищник набросился на нее, схватив за ногу.

Джек-рассел-терьер, в свою очередь, отвлек медведицу своим лаем, и зверь отступил и скрылся с места происшествия.

Позже сосед отвез женщину в больницу. У Ли осталась рана от укуса на левой ноге и множество царапин. Никто из питомцев не пострадал.

Через некоторое время специалисты изучили место происшествия и установили, что на женщину напала медведица, у которой были медвежата. Нападение было совершено с целью самозащиты, поскольку Ли и собаки спугнули медведицу.