Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+32° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
32 минуты назад

Португальские палеонтологи обнаружили крупнейший скелет динозавра в Европе

Слово и Дело

Группа палеонтологов обнаружила крупнейшие останки динозавра в Европе в ходе раскопок, проводившихся в португальском городе Помбал. Об этом сообщает издание Planet Today со ссылкой на заявление представителей Лиссабонского университета.

Палеонтологи обнаружили крупнейший скелет динозавра в Европе
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сотрудники университета отметили, первые останки динозавра на данной площадке были обнаружены еще в 2017 году.

Специалистами было принято решение продолжить раскопки, что позволило им обнаружить крупный скелет брахиозаврида — ящера из группы зауропод. Этот крупный растительноядный динозавр был распространен на Земле в конце юрского периода.

Ученые уже признали обнаруженные в Португалии останки крупнейшим скелетом динозавра в Европе. Он сохранился в виде набора элементов осевого скелета — ребер и позвонков. Археологи намерены продолжить раскопки, чтобы найти новые элементы.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители