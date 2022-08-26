Палеонтологи обнаружили крупнейший скелет динозавра в Европе

Группа палеонтологов обнаружила крупнейшие останки динозавра в Европе в ходе раскопок, проводившихся в португальском городе Помбал. Об этом сообщает издание Planet Today со ссылкой на заявление представителей Лиссабонского университета.
Сотрудники университета отметили, первые останки динозавра на данной площадке были обнаружены еще в 2017 году.
Специалистами было принято решение продолжить раскопки, что позволило им обнаружить крупный скелет брахиозаврида — ящера из группы зауропод. Этот крупный растительноядный динозавр был распространен на Земле в конце юрского периода.
Ученые уже признали обнаруженные в Португалии останки крупнейшим скелетом динозавра в Европе. Он сохранился в виде набора элементов осевого скелета — ребер и позвонков. Археологи намерены продолжить раскопки, чтобы найти новые элементы.