Палеонтологи обнаружили крупнейший скелет динозавра в Европе

Группа палеонтологов обнаружила крупнейшие останки динозавра в Европе в ходе раскопок, проводившихся в португальском городе Помбал. Об этом сообщает издание Planet Today со ссылкой на заявление представителей Лиссабонского университета.

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Сотрудники университета отметили, первые останки динозавра на данной площадке были обнаружены еще в 2017 году.

Специалистами было принято решение продолжить раскопки, что позволило им обнаружить крупный скелет брахиозаврида — ящера из группы зауропод. Этот крупный растительноядный динозавр был распространен на Земле в конце юрского периода.