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2 часа назад

Пятиметровый питон уполз от хозяина и забрался в окно к соседям

Lenta.ru

38-килограммовый пятиметровый питон уполз от хозяина и забрался в соседскую квартиру. Об этом сообщает Daily Mail.

Пятиметровый питон уполз от хозяина и забрался в окно к соседям
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел в британском городе Саутгемптон, графство Хэмпшир. По словам очевидицы произошедшего 62-летней Дженни Уорвик, она заметила змею, ползающую по крыше ее дома.

«Я подумала, что это, должно быть, пластиковая трубка, но потом увидела, как голова питона начала двигаться»,

— рассказала Уорвик.

Позже змея спустилась с крыши и попыталась заползти в одну из квартир через открытое окно. Испуганные соседи взяли метлу и вытолкнули питона на улицу. Змея упала с высоты шести метров на капот припаркованного у дома автомобиля.

Жители подумали, что питон принадлежит их соседке, которая держала змей в своей квартире.

«Питон был не мой, но я предложила оставить его у себя, пока он не очнется»,

— говорит женщина.

Спустя какое-то время ей удалось найти живущего неподалеку хозяина змеи. Он приехал и забрал потерявшегося питомца.

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