Полиция нашла убийцу через 34 года после того, как он лизнул конверт

После 34 лет американка Тамика Рейес наконец узнала, кто убил ее мать, пишет CNN.

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Анне Кейн было 26 лет, когда ее тело было найдено 23 октября 1988 года в лесистой местности недалеко от Рединга, штат Пенсильвания, с веревкой на шее. Расследование показало, что она была задушена в другом месте и брошена в лесу.

Местная газета Reading Eagle опубликовала на первой полосе статью о смерти Кейн. В феврале 1990 года, примерно через 15 месяцев после ее убийства, газета получила анонимное письмо от «заинтересованного гражданина» с информацией, которую мог знать только убийца. Автор письма также оставил свою ДНК, когда лизнул конверт. На этой неделе власти заявили, что ДНК слюны совпала с найденным биоматериалом на одежде Кейн.

В 2022 году полиция штата Пенсильвания использовала генетическую генеалогию для идентификации убийцы — местного жителя по имени Скотт Грим, — заявили сотрудники правоохранительных органов на пресс-конференции на прошлой неделе .