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2 часа назад

Полиция нашла убийцу через 34 года после того, как он лизнул конверт

Газета.Ru

После 34 лет американка Тамика Рейес наконец узнала, кто убил ее мать, пишет CNN.

Полиция нашла убийцу через 34 года после того, как он лизнул конверт
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Анне Кейн было 26 лет, когда ее тело было найдено 23 октября 1988 года в лесистой местности недалеко от Рединга, штат Пенсильвания, с веревкой на шее. Расследование показало, что она была задушена в другом месте и брошена в лесу.

Местная газета Reading Eagle опубликовала на первой полосе статью о смерти Кейн. В феврале 1990 года, примерно через 15 месяцев после ее убийства, газета получила анонимное письмо от «заинтересованного гражданина» с информацией, которую мог знать только убийца. Автор письма также оставил свою ДНК, когда лизнул конверт. На этой неделе власти заявили, что ДНК слюны совпала с найденным биоматериалом на одежде Кейн.

В 2022 году полиция штата Пенсильвания использовала генетическую генеалогию для идентификации убийцы — местного жителя по имени Скотт Грим, — заявили сотрудники правоохранительных органов на пресс-конференции на прошлой неделе .

Теперь у дочери погибшей, наконец, есть ответы на некоторые вопросы, хотя ей грустно за свою бабушку, которая умерла, не успев узнать, что дело раскрыто.

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