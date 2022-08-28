Телескоп сфотографировал почти идеальное кольцо Эйнштейна

Телескоп Джеймса Уэбба сфотографировал почти идеальное кольцо Эйнштейна примерно в 12 миллиардах световых лет от Земли. Об этом сообщает Science Alert.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Кольцо Эйнштейна возникает из-за гравитационного линзирования, при котором массивный объект (крупная галактика или черная дыра) искажает свет галактики или звезды, превращая его в кольцо. Телескоп Уэбба запечатлел кольцо галактики SPT-S J041839-4751.8, которая находится на расстоянии 12 миллиардов световых лет от Земли. Кольца Эйнштейна позволяют изучать галактики, которые иначе практически невозможно увидеть.

Существование гравитационного линзирования предсказал Альберт Эйнштейн, так что эффект назвали в его честь. Согласно астроному, который выложил раскрашенное фото кольца на Reddit, конкретно эту галактику мы не смогли бы увидеть, если бы не эффект линзирования. Вдобавок ко всему, галактика, массивный объект и точка наблюдения (то есть телескоп) должны находиться на одной прямой, что случается довольно редко.