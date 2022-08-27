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40 минут назад

Агранович рассказал об отличиях москвичей от жителей других городов

Мослента

Об отличиях москвичей от жителей других городов в беседе с «Москвич Mag» рассказал известный актер, режиссер и продюсер Алексей Агранович.

Агранович рассказал об отличиях москвичей от жителей других городов
Фото: МослентаМослента

«Москвичи ко многим вещам зачастую относятся болезненнее. Для них ширина тротуара может быть довольно сакральным понятием. Взгляд на Москву у человека, здесь не родившегося, думаю, чуть-чуть иной», — заявил он.

По мнению Аграновича, москвичи отличаются от остальных россиян еще и тем, что «не держат друг друга за руки». «Москва довольно эгоистичный город, город индивидуальностей, во многом с элементами снобизма. Конечно же, здесь встречаются и прекрасные, дружелюбные люди, вижу это по молодежи, которая стала более открытой, европейской. Но в целом человек в Москве не живет, а скорее выживает, тут каждый сам за себя. Ведь если ты остановился в этом городе, неминуемо столкнешься с какими-то проблемами. Конечно, если ты не наследный принц», — поделился мыслями актер.

Истории,Алексей Агранович,
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