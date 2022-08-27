Пенсионер подстриг изгородь перед домом и разбогател

Пенсионер подстриг живую изгородь перед домом и разбогател, после того как обнаружил внутри нее потрепанный пакет с ювелирными украшениями и деньгами на сумму 100 тысяч фунтов (более семи миллионов рублей). Об этом сообщает издание The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пожилой житель города Ханау (Германия), чье имя и возраст не разглашаются, случайно нашел сокровище в ноябре 2021 года, когда занимался садовыми работами возле своего дома. Он постригал живую изгородь и увидел в ней потрепанный пластиковый пакет, в котором лежали десятки золотых колец, ожерелий и драгоценных камней, а также наличные.

Мужчина сообщил о своей находке в полицию Оффенбаха. По оценке эксперта, назначенного правоохранительными органами, все украшения были изготовлены в Соединенных Штатах Америки в 1950-1960 годах. Стоимость драгоценностей была оценена около 17 тысяч фунтов, кроме того, в пакете было 85 тысяч фунтов наличными.