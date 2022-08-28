Анализ ДНК рассказал о жизни вождя, жившего в Греции 3500 лет назад

Археологи из Университета Цинциннати узнали новые подробности жизни древнегреческого мужчины, известного как Воин-Грифон, сообщает Phys.org. Гробница знатного грека была обнаружена в 2015 году.

Фото: Наукатв Наукатв

Ученые нашли гробницу под оливковой рощей в Пилосе, прибрежном городе на юге Греции. Экспертиза установила, что останки принадлежали человеку в возрасте от 30 до 35 лет, из знатной семьи. В его могиле обнаружили оружие, доспехи и драгоценные произведения искусства, в том числе табличка из слоновой кости с изображением мифического полуорла-полульва грифона, из-за чего воин и получил свое прозвище.

Видео дня

В 2018-м археологи сделали вторую поразительную находку — рядом были две семейные гробницы в форме улья. Как и в гробнице Воина-Грифона, здесь также было множество культурных артефактов и изысканных украшений.

Исследование древней ДНК помогло узнать нове подробности жизни древнего греческого воина, жившего 3500 лет назад.

«Он был молодым и богатым человеком, и у него были разные обязанности — религиозные или священные. Воин-Грифон — выдающийся воин и лидер своего народа», — рассказала археолог Шэрон Стокер.

По ее словам, он был одним из первых царей микенского Пилоса. До его правление в Пилосе конкурировало несколько аристократических семей, что объясняет, почему здесь найдено несколько гробниц-толосов. Однако Воин-Грифон стал одним из первых людей, объединивших разные функции в обществе.

Археологи также смогли узнать о диете древних греков в Пилосе. Мужчины ели больше белковой пищи (мясо, рыба, молоко), чем женщины. Погребенные в гробницах-толосах люди также потребляли больше белка, чем те, кто был похоронен в камерных гробницах. Диеты с высоким содержанием белка часто связана со статусом или богатством.

«Документально подтверждено участие мужчин в мясных пиршествах, но женщин могли участвовать в них гораздо реже», — отметила Стокер..