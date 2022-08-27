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44 минуты назад

Сколько людей выдержит Земля

Парламентская газета

Восемь миллиардов человек, которые, по прогнозам ООН, будут жить на Земле уже этой осенью, далеко не предел для планеты. Наш шар способен обеспечить всем необходимым и кратно большее количество людей, но социальная и экономическая пропасть между богатыми и бедными регионами только увеличивается. В том, можно ли ее преодолеть и какое место в этом занимает Россия, разбиралось наше издание.

Сколько людей выдержит Земля
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Много или мало

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Мировое население достигнет восьми миллиардов человек 15 ноября 2022 года, говорится в докладе департамента ООН по экономическим и социальным вопросам World population Prospects 2022. Причем один миллиард планета набрала всего за 10 лет. Согласно дальнейшим прогнозам, к 2050 году на Земле будет жить 9,7 миллиарда человек, а в 2100-м — 10,4 миллиарда. При этом эксперты отмечают, что сейчас население планеты растет самыми низкими темпами с 1950 года — в год прибавляется менее всего 0,8 процента.

Самый населенный регион сегодня — Азия, там, по данным ООН, живут 4,7 миллиарда человек, более половины жителей планеты. Уже в следующем году произойдет смена лидера по количеству населения: Индия обгонит Китай. Рост прогнозируют и в странах Африки, к 2050 году на них будет приходиться большая часть глобального прироста населения. Больше половины от общего прироста дадут восемь стран — Индия, Египет, Пакистан, Конго, Эфиопия, Нигерия, Филиппины и Танзания.

Население Земли в целом увеличивается, но скорость этого увеличения постоянно замедляется, причем довольно резко в последнее время, рассказал нашему изданию профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.

«В Западной Европе и Северной Америке так и вовсе фиксируется естественная убыль, как, кстати, и в России, — прокомментировал эксперт. — Но и там, где рост был традиционно высокий, как в странах Востока и Африки, тоже идет замедление. В Китае ситуация совсем аховая: если смотреть на длинный прогноз, там будет почти что обвальное падение численности, потому что недальновидная политика властей привела к тому, что у них стало мало женщин — просто некому рожать».

Очевидно, что если сейчас рождается меньше людей, то через 20 лет будет меньше тех, кто способен рожать новых, и так далее — формируется снежный ком, продолжил профессор Северинов. В развитых странах, по его словам, это точно приведет к существенным экономическим проблемам: чем меньше в популяции людей, способных работать, и чем больше над ними надстройка пожилых, тем нестабильнее становится вся экономика и мироустройство.

«Поэтому в ближайшие десятилетия проблемой будет не то, что на планете слишком много людей, а то, что их слишком мало», — заключил ученый.

Что будем есть…

Одним из главных вызовов растущему человечеству в ООН считают нехватку еды. По данным организации, в 2021 году с голодом столкнулись 828 миллионов человек, в этом году цифра вырастет. В 2015 году ООН поставила цель — ликвидировать голод к 2030 году, однако уже сейчас, по прогнозам, к этому сроку даже с учетом восстановления мировой экономики сталкиваться с голодом будут около 670 миллионов человек.

Серьезнее всего продовольственный кризис и рост цен на энергоносители ощущаются в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН отметили, что такого мир не видел с 1990 года.

Констатируя серьезные цифры и приводя пугающие прогнозы, ООН тем не менее не сильно стремится к решению глобальных продовольственных проблем или это так ситуацию направляют политики некоторых стран. Таким мнением поделился с нашим изданием глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам академик Российской академии сельскохозяйственных наук Владимир Кашин (КПРФ).

«Заседания Совета Безопасности ООН проходят чуть не ежедневно, и хотя мы понимаем важность сохранения мира и прекращения локальных войн и конфликтов, в них все же страдает и погибает людей меньше, чем от голода, который грозит миллионам людей, — сказал депутат. — Поэтому роль международного сотрудничества в области продовольствия должна расти».

Решение проблемы голода, по словам Кашина, зависит от трех факторов, которые нужно объединить: наука, производство и политика. Причем первые два готовы и уже эффективно работают — урожайность, даже в не самых благоприятных регионах, растет. Остается политика.

«Глобалисты продолжают захватывать чужие рынки, как это было с рынком России в 90-х годах прошлого века, — сказал Владимир Кашин. — В 1990 году наша страна производила по 40 килограммов мяса птицы на человека, но очень быстро эту цифру свели к минимуму, заменив ее так называемым быстрым мясом, приснопамятными «ножками Буша». Такие примеры есть в разных странах».

Показателен пример Китая, который за последние десятилетия смог не только накормить почти полтора миллиарда собственных жителей, но даже экспортирует часть зерна и мяса, отметил академик и депутат. Успех, по его словам, кроется в резком увеличении доли орошаемых земель — сейчас их около половины от всех сельхозугодий страны. А также в снятии всех ограничивающих факторов, которые раскрывают генотип вновь созданных сортов растений. То есть опять в науке.

С последним согласился и Константин Северинов, отметивший, что Китай и США обеспечивают по 30 процентов всех научных данных планеты. Оставшиеся сорок приходятся на все остальные страны, причем на Россию — два процента. Развитие науки и технологий помогли некогда отсталому Китаю не только накормить себя, но и значительно увеличить продолжительность жизни населения.

…и пить

Не все в порядке на Земле и с водой. Еще в прошлом году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) опубликовала доклад о развитии водных ресурсов мира. Согласно исследованию, к 2030 году в мире возникнет дефицит воды в размере 40 процентов. Другие проблемы глобального характера только ухудшат ситуацию, подчеркнули в организации. Мировой кризис, возникший из-за распространения коронавируса, сделал проблему обеспечения населения водой очевиднее — сегодня более двух миллиардов человек не имеют к ней прямого доступа, заявили в ЮНЕСКО.

По мнению авторов доклада, усилий для сохранения водных ресурсов, которые прилагаются сейчас, недостаточно. В связи с этим в организации призвали создать модель, учитывающую не только рыночную стоимость, но и возможные выгоды от распространения воды.

В России глобального дефицита воды как такового нет, однако сложная ситуация уже наблюдается в ряде регионов — в Крыму, Краснодарском крае и других южных субъектах, рассказал нашему изданию научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Вода распределена неравномерно, — констатировал он. — Европейской части России достается только 20 процентов влаги, тогда как за Уралом сосредоточено 80 процентов запасов. При этом 80 процентов населения и хозяйства сосредоточены, наоборот, в европейской части».

Европейскую часть России, по словам Данилова-Данильяна, к 2035 году может ожидать катастрофическое положение с водой, если не внедрять инновации и не защищать реки от загрязнения. В зоне риска в первую очередь Крым, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Курганская и Оренбургская области — где и сейчас есть дефицит воды.

Предотвратить его возможно, но для этого нужно создавать проекты по использованию поверхностных и подземных вод, переходить на водосберегающие технологии, разрабатывать менее водоемкие культуры. А еще — активнее внедрять программы по очистке водоемов и строже контролировать стоки предприятий, добавил эксперт.

Гаджеты: за и против

Население Земли растет в течение нескольких веков, за последние сто лет оно выросло в четыре раза, при этом увеличивается и продолжительность жизни на планете, особенно это стало заметно во второй половине ХХ века.

«Снижается смертность, растет качество жизни, человечество побеждает болезни, ранее считавшиеся неизлечимыми, — рассказал нашему изданию член Комитета Госдумы по бюджету и налогам доктор медицинских наук АйраАйрат Фаррахов. — Все это говорит о том, что потенциальная емкость планеты кратно выше, чем то, что мы используем сейчас».

Проблемой является не количество населения, а его растущее расслоение, уверен депутат. Он напомнил о теории «золотого миллиарда», так называют население самых богатых и развитых стран, которое находится в дисбалансе с уровнем жизни и потребления в развивающих странах.

«Задача мирового сообщества — сделать все, чтобы не разделять страны по принципам веры, отношения к каким-либо ценностям или размеру экономики, когда речь идет о доступности медицинской помощи», — отметил Фаррахов.

Недопустимы, по его словам, ограничения каких-либо стран на доступ к медицинским технологиям и лекарствам, к научным базам данных. Это приведет к дальнейшему расслоению, что бесперспективно.

Пандемия COVID-19 откатила продолжительность жизни во всем мире до показателей времен Второй мировой войны, считают ученые из Оксфордского университета. Такие масштабы потерь, как в 2020 году, в странах Западной Европы не наблюдались с 40-х годов прошлого века. Медики даже в развитых странах не справлялись с потоком больных.

Уроки ковида заставили человечество обратить более пристальное внимание на современные технологии, в том числе на умные гаджеты, которые сегодня умеют не только измерять давление, пульс, уровень кислорода в крови, но и даже снимать ЭКГ. А искусственный интеллект и вовсе может поставить диагноз на расстоянии. Об этом нашему изданию рассказала медицинский редактор Яна Колокольчикова.

Особенно актуальными технологии оказались в европейских странах, где, по словам эксперта, количество и врачей, и среднего медперсонала на сто тысяч населения меньше, чем в России.

«В развитых странах учиться на медика дорого, поэтому их там не хватает, — объяснила Колокольчикова. — Мало врачей и в странах третьего мира, но по другим причинам, поэтому одна из самых востребованных специальностей в российских вузах у иностранцев — «Лечебное дело». При всем развитии искусственного интеллекта и технологий они пока хорошо справляются с рутинными задачами и предсказуемым течением. Но человеческий организм не таков, поэтому в ближайшее время вряд ли можно говорить о замене врачей. А о дефиците — да».

Кстати, в разработанной недавно президентским Советом по правам человека концепции защиты прав граждан в цифровом пространстве ускоренная цифровая трансформация социальной сферы, в том числе системы здравоохранения, названа существенным вызовом обеспечению защиты прав и свобод человека в цифровом пространстве России. В частности, отмечено, что из-за этого может сократиться количество высококвалифицированных кадров в этой сфере.

Истории,Константин Северинов,Владимир Кашин,Айрат Фаррахов,ЮНЕСКО,Совбез ООН,Совет по правам человека,КПРФ,РАН,Госдума,ООН,
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