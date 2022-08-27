Сколько людей выдержит Земля

Восемь миллиардов человек, которые, по прогнозам ООН, будут жить на Земле уже этой осенью, далеко не предел для планеты. Наш шар способен обеспечить всем необходимым и кратно большее количество людей, но социальная и экономическая пропасть между богатыми и бедными регионами только увеличивается. В том, можно ли ее преодолеть и какое место в этом занимает Россия, разбиралось наше издание.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Много или мало

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Мировое население достигнет восьми миллиардов человек 15 ноября 2022 года, говорится в докладе департамента ООН по экономическим и социальным вопросам World population Prospects 2022. Причем один миллиард планета набрала всего за 10 лет. Согласно дальнейшим прогнозам, к 2050 году на Земле будет жить 9,7 миллиарда человек, а в 2100-м — 10,4 миллиарда. При этом эксперты отмечают, что сейчас население планеты растет самыми низкими темпами с 1950 года — в год прибавляется менее всего 0,8 процента.

Самый населенный регион сегодня — Азия, там, по данным ООН, живут 4,7 миллиарда человек, более половины жителей планеты. Уже в следующем году произойдет смена лидера по количеству населения: Индия обгонит Китай. Рост прогнозируют и в странах Африки, к 2050 году на них будет приходиться большая часть глобального прироста населения. Больше половины от общего прироста дадут восемь стран — Индия, Египет, Пакистан, Конго, Эфиопия, Нигерия, Филиппины и Танзания.

Население Земли в целом увеличивается, но скорость этого увеличения постоянно замедляется, причем довольно резко в последнее время, рассказал нашему изданию профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.

«В Западной Европе и Северной Америке так и вовсе фиксируется естественная убыль, как, кстати, и в России, — прокомментировал эксперт. — Но и там, где рост был традиционно высокий, как в странах Востока и Африки, тоже идет замедление. В Китае ситуация совсем аховая: если смотреть на длинный прогноз, там будет почти что обвальное падение численности, потому что недальновидная политика властей привела к тому, что у них стало мало женщин — просто некому рожать».

Очевидно, что если сейчас рождается меньше людей, то через 20 лет будет меньше тех, кто способен рожать новых, и так далее — формируется снежный ком, продолжил профессор Северинов. В развитых странах, по его словам, это точно приведет к существенным экономическим проблемам: чем меньше в популяции людей, способных работать, и чем больше над ними надстройка пожилых, тем нестабильнее становится вся экономика и мироустройство.

«Поэтому в ближайшие десятилетия проблемой будет не то, что на планете слишком много людей, а то, что их слишком мало», — заключил ученый.

Что будем есть…

Одним из главных вызовов растущему человечеству в ООН считают нехватку еды. По данным организации, в 2021 году с голодом столкнулись 828 миллионов человек, в этом году цифра вырастет. В 2015 году ООН поставила цель — ликвидировать голод к 2030 году, однако уже сейчас, по прогнозам, к этому сроку даже с учетом восстановления мировой экономики сталкиваться с голодом будут около 670 миллионов человек.

Серьезнее всего продовольственный кризис и рост цен на энергоносители ощущаются в странах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН отметили, что такого мир не видел с 1990 года.

Констатируя серьезные цифры и приводя пугающие прогнозы, ООН тем не менее не сильно стремится к решению глобальных продовольственных проблем или это так ситуацию направляют политики некоторых стран. Таким мнением поделился с нашим изданием глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам академик Российской академии сельскохозяйственных наук Владимир Кашин (КПРФ).

«Заседания Совета Безопасности ООН проходят чуть не ежедневно, и хотя мы понимаем важность сохранения мира и прекращения локальных войн и конфликтов, в них все же страдает и погибает людей меньше, чем от голода, который грозит миллионам людей, — сказал депутат. — Поэтому роль международного сотрудничества в области продовольствия должна расти».

Решение проблемы голода, по словам Кашина, зависит от трех факторов, которые нужно объединить: наука, производство и политика. Причем первые два готовы и уже эффективно работают — урожайность, даже в не самых благоприятных регионах, растет. Остается политика.

«Глобалисты продолжают захватывать чужие рынки, как это было с рынком России в 90-х годах прошлого века, — сказал Владимир Кашин. — В 1990 году наша страна производила по 40 килограммов мяса птицы на человека, но очень быстро эту цифру свели к минимуму, заменив ее так называемым быстрым мясом, приснопамятными «ножками Буша». Такие примеры есть в разных странах».

Показателен пример Китая, который за последние десятилетия смог не только накормить почти полтора миллиарда собственных жителей, но даже экспортирует часть зерна и мяса, отметил академик и депутат. Успех, по его словам, кроется в резком увеличении доли орошаемых земель — сейчас их около половины от всех сельхозугодий страны. А также в снятии всех ограничивающих факторов, которые раскрывают генотип вновь созданных сортов растений. То есть опять в науке.

С последним согласился и Константин Северинов, отметивший, что Китай и США обеспечивают по 30 процентов всех научных данных планеты. Оставшиеся сорок приходятся на все остальные страны, причем на Россию — два процента. Развитие науки и технологий помогли некогда отсталому Китаю не только накормить себя, но и значительно увеличить продолжительность жизни населения.

…и пить

Не все в порядке на Земле и с водой. Еще в прошлом году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) опубликовала доклад о развитии водных ресурсов мира. Согласно исследованию, к 2030 году в мире возникнет дефицит воды в размере 40 процентов. Другие проблемы глобального характера только ухудшат ситуацию, подчеркнули в организации. Мировой кризис, возникший из-за распространения коронавируса, сделал проблему обеспечения населения водой очевиднее — сегодня более двух миллиардов человек не имеют к ней прямого доступа, заявили в ЮНЕСКО.

По мнению авторов доклада, усилий для сохранения водных ресурсов, которые прилагаются сейчас, недостаточно. В связи с этим в организации призвали создать модель, учитывающую не только рыночную стоимость, но и возможные выгоды от распространения воды.

В России глобального дефицита воды как такового нет, однако сложная ситуация уже наблюдается в ряде регионов — в Крыму, Краснодарском крае и других южных субъектах, рассказал нашему изданию научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Вода распределена неравномерно, — констатировал он. — Европейской части России достается только 20 процентов влаги, тогда как за Уралом сосредоточено 80 процентов запасов. При этом 80 процентов населения и хозяйства сосредоточены, наоборот, в европейской части».

Европейскую часть России, по словам Данилова-Данильяна, к 2035 году может ожидать катастрофическое положение с водой, если не внедрять инновации и не защищать реки от загрязнения. В зоне риска в первую очередь Крым, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Курганская и Оренбургская области — где и сейчас есть дефицит воды.

Предотвратить его возможно, но для этого нужно создавать проекты по использованию поверхностных и подземных вод, переходить на водосберегающие технологии, разрабатывать менее водоемкие культуры. А еще — активнее внедрять программы по очистке водоемов и строже контролировать стоки предприятий, добавил эксперт.

Гаджеты: за и против

Население Земли растет в течение нескольких веков, за последние сто лет оно выросло в четыре раза, при этом увеличивается и продолжительность жизни на планете, особенно это стало заметно во второй половине ХХ века.

«Снижается смертность, растет качество жизни, человечество побеждает болезни, ранее считавшиеся неизлечимыми, — рассказал нашему изданию член Комитета Госдумы по бюджету и налогам доктор медицинских наук АйраАйрат Фаррахов. — Все это говорит о том, что потенциальная емкость планеты кратно выше, чем то, что мы используем сейчас».

Проблемой является не количество населения, а его растущее расслоение, уверен депутат. Он напомнил о теории «золотого миллиарда», так называют население самых богатых и развитых стран, которое находится в дисбалансе с уровнем жизни и потребления в развивающих странах.

«Задача мирового сообщества — сделать все, чтобы не разделять страны по принципам веры, отношения к каким-либо ценностям или размеру экономики, когда речь идет о доступности медицинской помощи», — отметил Фаррахов.

Недопустимы, по его словам, ограничения каких-либо стран на доступ к медицинским технологиям и лекарствам, к научным базам данных. Это приведет к дальнейшему расслоению, что бесперспективно.

Пандемия COVID-19 откатила продолжительность жизни во всем мире до показателей времен Второй мировой войны, считают ученые из Оксфордского университета. Такие масштабы потерь, как в 2020 году, в странах Западной Европы не наблюдались с 40-х годов прошлого века. Медики даже в развитых странах не справлялись с потоком больных.

Уроки ковида заставили человечество обратить более пристальное внимание на современные технологии, в том числе на умные гаджеты, которые сегодня умеют не только измерять давление, пульс, уровень кислорода в крови, но и даже снимать ЭКГ. А искусственный интеллект и вовсе может поставить диагноз на расстоянии. Об этом нашему изданию рассказала медицинский редактор Яна Колокольчикова.

Особенно актуальными технологии оказались в европейских странах, где, по словам эксперта, количество и врачей, и среднего медперсонала на сто тысяч населения меньше, чем в России.

«В развитых странах учиться на медика дорого, поэтому их там не хватает, — объяснила Колокольчикова. — Мало врачей и в странах третьего мира, но по другим причинам, поэтому одна из самых востребованных специальностей в российских вузах у иностранцев — «Лечебное дело». При всем развитии искусственного интеллекта и технологий они пока хорошо справляются с рутинными задачами и предсказуемым течением. Но человеческий организм не таков, поэтому в ближайшее время вряд ли можно говорить о замене врачей. А о дефиците — да».