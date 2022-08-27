7 животных, которым хозяева завещали свое состояние

Что вы знаете о богатых, очень богатых братьях и сестрах наших меньших? Большинство существ породы человек наверняка в курсе истории про кошек Фредди Меркьюри: вокалист группы Queen якобы оставил львиную наследства своим маленьким львам. Но в реальности эта легенда ни разу официально не подтверждалась. Зато сегодня наши герои — богатейшие животные мира, у которых такая справка есть. Как им это удалось? Рассказываем — записывайте ходы!
15 миллионов долларов получила курочка шотландской породы по кличке Гигу. Случилось это в 2002 году, когда испустил дух ее хозяин, издатель Майлз Блэкуэлл. Его супруга умерла тремя неделями раньше. Раз уж хозяева скончались подозрительно рано и почти одновременно, то мы не исключаем коварного умысла. Всей правды мы не узнаем — ну а Гигу по сей день числится богатейшей курицей в истории.
Некая Гейл Познер завещала особняк в Майами, а также трастовый фонд с капиталом в 3 миллионов долларов трем собакам. Отдельно в документе отмечалась Кончита — любимая чихуахуа покойной. Еще при жизни хозяйки журналисты окрестили ее самой избалованной собакой в мире: щедрая миллионерша дарила любимице дорогие машины, украшенные драгоценными камнями ошейники и регулярные поездки в спа. Не сомневаемся: в отличие от рачительной овчарки или терьера, чихуахуа точно спустит все состояние на побрякушки и вечеринки со стриптизерами.
Его кличка Томмазо звучит как имя мафиози, и этот черный кот в самом деле из Италии. Томмазо был грозой римских улиц без определенного места жительства и рода занятий. Ему не светило обучение в престижном вузе и работа в офисе. Однако случилось чудо: его подобрала Мария Ассунта, очень зажиточная бездетная старушка. Она скончалась в возрасте 94 лет и завещала 13 миллионов долларов коту и тому, кто о нем позаботится. Опекуном стала медсестра.
Селебрити-псинка по кличке Флосси заполучила свой капитал не за красивые глазки. И не при помощи интриг. Имел место подлинный трудовой подвиг! Хозяйкой животного числилась актриса Дрю Бэрримор, которая пару лет была замужем за стендапером Томом Грином. И вот однажды ночью их дом в Беверли-Хиллз заполыхал. Пожарная сигнализация не сработала, зато сработала собачья: Флосси стала ломиться в дверь спальни и отчаянно лаять. Судя по отсутствию некрологов, звезда была спасена. В благодарность Флосси получила 1,3 миллиона долларов и щедрые бонусы к карме в придачу. Буквально: после смерти своей «хорошей девочки» актриса отправилась с ее прахом в Индию и развеяла часть над священной рекой Ганг.
В 2014 году певица Тейлор Свифт стала появляться на людях с белой кисой породы скоттиш-фолд. Кошку звать Оливия Бенсон, и она пашет как лошадь, зарабатывая деньги на рекламе и сувенирке. Для селебрити-зверя даже открыли отдельный счет в банке: по подсчетам неофициальных источников ее богатства оцениваются в 97 миллионов долларов! Интересно, не ищет ли перспективная невеста себе спутника жизни, а то у нас тут есть кот-красавец на выданье.
Карл Лагерфельд тоже не смог сопротивляться кошачьим чарам. На смертном одре титан мира моды завещал часть своего состояния любимой кисе по имени Шупетт. Сколько точно — неведомо никому, кроме самой белоснежной красотки. И надо отдать ей должное: она не стала почивать на баксах и исправно отрабатывает рекламные посты для соцсетей. А присматривает за ней бывшая экономка Лагерфельда. Сам модельер при жизни создал для Шупетт эксклюзивную коллекцию — кошачью переноску и футляр для серебряных аксессуаров.
Звезда Интернета Грампи Кэт (или Сердитая Кошка) скончалась в 2019 году. На тот момент состояние животного оценивалось не менее чем в один миллион долларов. Кстати, Грампи — это творческий псевдоним, а по паспорту вечно недовольного зверя звали Соус Тардар. И несмотря на огромные доходы, соус этот так и оставался кислым — ну по крайней мере если судить по мрачной физиономии. Вдруг и впрямь не в деньгах счастье?.. Да ну, бред какой-то.