7 животных, которым хозяева завещали свое состояние

Что вы знаете о богатых, очень богатых братьях и сестрах наших меньших? Большинство существ породы человек наверняка в курсе истории про кошек Фредди Меркьюри: вокалист группы Queen якобы оставил львиную наследства своим маленьким львам. Но в реальности эта легенда ни разу официально не подтверждалась. Зато сегодня наши герои — богатейшие животные мира, у которых такая справка есть. Как им это удалось? Рассказываем — записывайте ходы!

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Самая богатая курица

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15 миллионов долларов получила курочка шотландской породы по кличке Гигу. Случилось это в 2002 году, когда испустил дух ее хозяин, издатель Майлз Блэкуэлл. Его супруга умерла тремя неделями раньше. Раз уж хозяева скончались подозрительно рано и почти одновременно, то мы не исключаем коварного умысла. Всей правды мы не узнаем — ну а Гигу по сей день числится богатейшей курицей в истории.

Самая богатая чихуахуа

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Некая Гейл Познер завещала особняк в Майами, а также трастовый фонд с капиталом в 3 миллионов долларов трем собакам. Отдельно в документе отмечалась Кончита — любимая чихуахуа покойной. Еще при жизни хозяйки журналисты окрестили ее самой избалованной собакой в мире: щедрая миллионерша дарила любимице дорогие машины, украшенные драгоценными камнями ошейники и регулярные поездки в спа. Не сомневаемся: в отличие от рачительной овчарки или терьера, чихуахуа точно спустит все состояние на побрякушки и вечеринки со стриптизерами.

Самый богатый бродячий кот

Его кличка Томмазо звучит как имя мафиози, и этот черный кот в самом деле из Италии. Томмазо был грозой римских улиц без определенного места жительства и рода занятий. Ему не светило обучение в престижном вузе и работа в офисе. Однако случилось чудо: его подобрала Мария Ассунта, очень зажиточная бездетная старушка. Она скончалась в возрасте 94 лет и завещала 13 миллионов долларов коту и тому, кто о нем позаботится. Опекуном стала медсестра.

Самая богатая селф-мейд собака

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Селебрити-псинка по кличке Флосси заполучила свой капитал не за красивые глазки. И не при помощи интриг. Имел место подлинный трудовой подвиг! Хозяйкой животного числилась актриса Дрю Бэрримор, которая пару лет была замужем за стендапером Томом Грином. И вот однажды ночью их дом в Беверли-Хиллз заполыхал. Пожарная сигнализация не сработала, зато сработала собачья: Флосси стала ломиться в дверь спальни и отчаянно лаять. Судя по отсутствию некрологов, звезда была спасена. В благодарность Флосси получила 1,3 миллиона долларов и щедрые бонусы к карме в придачу. Буквально: после смерти своей «хорошей девочки» актриса отправилась с ее прахом в Индию и развеяла часть над священной рекой Ганг.

Самая богатая селф-мейд кошка

В 2014 году певица Тейлор Свифт стала появляться на людях с белой кисой породы скоттиш-фолд. Кошку звать Оливия Бенсон, и она пашет как лошадь, зарабатывая деньги на рекламе и сувенирке. Для селебрити-зверя даже открыли отдельный счет в банке: по подсчетам неофициальных источников ее богатства оцениваются в 97 миллионов долларов! Интересно, не ищет ли перспективная невеста себе спутника жизни, а то у нас тут есть кот-красавец на выданье.

Самый гламурный кот

Карл Лагерфельд тоже не смог сопротивляться кошачьим чарам. На смертном одре титан мира моды завещал часть своего состояния любимой кисе по имени Шупетт. Сколько точно — неведомо никому, кроме самой белоснежной красотки. И надо отдать ей должное: она не стала почивать на баксах и исправно отрабатывает рекламные посты для соцсетей. А присматривает за ней бывшая экономка Лагерфельда. Сам модельер при жизни создал для Шупетт эксклюзивную коллекцию — кошачью переноску и футляр для серебряных аксессуаров.

Самое богатое несчастное животное

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