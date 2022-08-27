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1 час назад

Кинолог дал инструкцию по обучению собаки плаванию

Мослента

Инструкцию, как самостоятельно обучить собаку плаванию, «Мосленте» дал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По его словам, это следует делать постепенно.

Кинолог дал инструкцию по обучению собаки плаванию
Фото: МослентаМослента

«Найдите мелководный участок с пологим берегом, чтобы питомец мог беспрепятственно выйти из воды. Поиграйте с ним в воде, постепенно отдаляясь от берега. Бросайте в воду любимые игрушки или мячик и просите питомца их принести. Не нужно сразу идти на глубину, убедитесь, что питомцу комфортно, вода должна находиться не выше уровня лап», — сказал он.

Далее, как только хозяин поймет, что собаке в воде комфортно, можно перенести игру на более глубокое место, чтобы питомец оказался в воде по грудь, но при этом доставал лапами до дна. Уже после этого можно постепенно отдаляться от берега, советует кинолог.

В случае возникновения у питомца нервного состояния, необходимо подойти к нему, взять под грудь и подержать в таком положении, пока животное не успокоится, добавил глава РКФ.

Перед тем как отправиться с собакой на водоем, Голубев советует убедиться, что туда можно приходить с животными.

«Собаку можно купать там, где запрещено купание людей, а также на границе с разрешенной зоной. Внутренними правилами общественных пляжей Москвы не только запрещено купание собак, администрация некоторых пляжей даже может не пустить на свою территорию с животным. А штраф за нарушение этих правил может составить до двух тысяч рублей. Поэтому перед тем как направиться на пляж, изучите правила конкретного места», — предупредил специалист.

Истории,Владимир Голубев,
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