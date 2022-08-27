Кинолог дал инструкцию по обучению собаки плаванию

«Собаку можно купать там, где запрещено купание людей, а также на границе с разрешенной зоной. Внутренними правилами общественных пляжей Москвы не только запрещено купание собак, администрация некоторых пляжей даже может не пустить на свою территорию с животным. А штраф за нарушение этих правил может составить до двух тысяч рублей. Поэтому перед тем как направиться на пляж, изучите правила конкретного места», — предупредил специалист.