Мозг и музыка: как разные жанры влияют на человека

Певец Владимир Брилёв подсказывает, какую музыку надо включать для создания необходимого настроения

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Музыка способна создать определенное настроение, помочь пережить тяжелые времена, вдохновить на свершения и окунуть в прошлое. Каждый музыкальный жанр по-своему воздействует на мозг и затрагивает определенные струны души. Какую музыку надо включать для создания необходимого настроения?

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Быстрое расслабление

Многочисленные эксперименты подтверждают, что музыкальная терапия — отличный способ борьбы со стрессом. Частоты некоторых произведений позволяют мозгу расслабиться и сбросить лишнее напряжение. В основном такой эффект оказывает классическая музыка, в частности сонаты и ноктюрны Шопена. Отмечается, что такая музыка способствует снижению кортизола и даже оказывает обезболивающий эффект.

Повышение концентрации внимания

Чаще звуковой фон мешает сконцентрироваться на своих мыслях и приступить к плодотворной работе. Но существуют композиции активизирующие мозг, заставляющие его активно трудиться. К ним относятся симфонии и сонаты Моцарта. При их прослушивании отмечается повышение внимательности и работоспособности. При этом мозг наиболее активно включается в работу именно в перерывах между композициями. Настроенный на правильный лад, он готов к долгой и плодотворной работе. Похожим эффектом обладают произведения в стиле барокко, сочиненные два столетия назад.

Улучшение памяти

Для увеличения когнитивных возможностей, в частности улучшения памяти, наилучшим вариантом также являются классические произведения Моцарта. При прослушивании незнакомых композиций сложных форм интеллектуальные навыки значительно улучшаются, мозг способен выдавать нестандартные подходы при решении сложных задач, перерабатывать и запоминать большие объемы информации. В то же время при прослушивании классической, но широко известной мелодии таких положительных эффектов не возникает, так как для мозга эта информация не является новой.

Усиление выработки дофамина

Выработка гормона счастья происходит при достижении поставленных целей, заставляет ощутить радость и удовлетворение. В этом помогает любая любимая музыка, вызывающая приятные впечатления у конкретного слушателя. Прослушивание идеального, индивидуально составленного плейлиста с лучшими композициями, сравнимо для мозга с поеданием вкусной еды, радостью от покупки или приятной встречей.

Проживание тяжелых эмоций

Слушая печальную, меланхоличную музыку человек легче переживает собственные проблемы. В этот момент он погружается в сопереживание автору произведения, мозг избавляется от накопленной грусти и усталости. Это ощущение светлой грусти без дальнейших негативных последствий способствует проживанию печальных эмоций, не нанося вред здоровью.

Выплеск негатива

Тяжелая музыка — панк-рок, скрим, металл, позволяет выплеснуть весь негатив и агрессию. Эти чувства концентрируются не на конкретном человеке или ситуации, а на проживании музыкального восприятия агрессивной композиции. Это способствует формированию более здоровой психики, снижению рисков конфликтов на нервной почве.

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