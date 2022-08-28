Как 26 школьников оказались погребенными заживо, но смогли выжить

46 лет назад в США автобус со школьниками возвращался с летней экскурсии. Дети отдыхали и общались, а водитель Эдвард Рэй был сосредоточен на дороге. За окном стоял жаркий июльский день и казалось, что все самое лучшее еще впереди. Внезапно перед автобусом остановился белый фургон, который навсегда изменил жизнь детей и Рэя. О том, как 26 школьников и один взрослый мужчина оказались погребенными заживо и 16 часов выбирались наружу, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Лента.ру Лента.ру

«Я словно смотрел на смерть»

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15 июля 1976 года 26 мальчиков и девочек возвращались с экскурсии на школьном автобусе. Самому младшему из них было 5 лет, самым старшим — по 14. За рулем сидел 55-летний Фрэнк Эдвард Рэй. Ничто не предвещало беды: водитель представлял, как приедет домой и наконец расслабится, а дети радостно делились впечатлениями.

Около 16.00 перед автобусом неожиданно возник белый фургон. Он перекрыл дорогу, поэтому Рэю пришлось притормозить. Из фургона вышли двое мужчин с чулками на голове и оружием в руках. Неизвестные направились к автобусу.

Войдя в него, они проникли в водительскую кабину. Один из них держал Рэя на мушке, чтобы тот не сопротивлялся, а другой сел за руль. Третий мужчина остался в фургоне и следовал за автобусом.

Места, где были вырезы для их глаз, казались почти пустыми. Я словно смотрел на смерть

Ларри Парк, один из похищенных школьников

Проехав небольшое расстояние, неизвестные остановили школьный автобус у высохшего русла реки, окруженного бамбуком и высоким кустарником. Там их ждал другой фургон. Они приказали водителю и детям пересесть в фургоны, которые в прошлом предназначались для перевозки заключенных. Окна были закрашены черной краской, а изнутри обшиты деревянными панелями, чтобы дети не могли видеть и слышать похитителей.

«После нас пересадили в закрытые фургоны и полдня везли непонятно куда. Мы сначала даже не понимали, что происходит. Малыши плакали, но мы старались их поддерживать хотя бы песнями», — вспоминал потом один из похищенных школьников.

Через 11 часов преступники в конце концов остановились возле карьера в 170 километрах от города Ливермор. Они заставили водителя и всех детей спуститься по лестнице в грузовик, который был закопан на глубине четырех метров, а затем засыпали его крышу землей.

Внутри были матрасы, фонарик, вентиляторы, небольшой запас воды, хлеба и арахисового масла. В кузове также имелся импровизированный туалет. Несмотря на все это, Рэй понимал, что запасы воздуха ограничены, и, если не выбраться из фургона в ближайшее время, есть все шансы погибнуть.

«Если нам суждено умереть, то мы умрем, пытаясь выбраться отсюда»

Пока большинство школьников паниковали, 14-летний Майкл Маршалл присоединился к Рэю и вместе с ним начал разрабатывать план побега. Мужчина и подросток решили сложить матрасы в стопку и забраться по ним к крыше фургона, чтобы начать его откапывать.

Напарники действовали быстро. «Если нам суждено умереть, то мы умрем, пытаясь выбраться отсюда», — заявили Маршалл и Рэй.

Как вспоминает водитель автобуса, его поразила решимость подростка. Майкл копал, пока не выбивался из сил, затем останавливался буквально на мгновенье, чтобы перевести дух, и снова принимался за дело.

Наконец им удалось сдвинуть металлическую крышку, но тут Маршалл увидел, что на выходе также стоит деревянный ящик. Он решил подкопать под него. После 16 часов заточения, около восьми часов вечера 16 июля, помещение грузовика озарил первый луч света.

И вдруг — солнечный луч. Он пробился через прореху и осветил частички пыли передо мной. Они были похожи на падающие звездочки. Я почувствовал дуновение воздуха, сквозящего наружу, и понял, что мы свободны

Ларри Парк, один из похищенных школьников

Майкл решил первым выбраться наружу и посмотреть, нет ли поблизости похитителей. «Я высунул голову и никого не увидел. Я понял, что мы были на холмах среди больших деревьев», — рассказал он.

Затем Маршалл и Рэй помогли всем заложникам выбраться наружу. По словам похищенной Дженнифер Браун Хайд, которой тогда было девять лет, все дети бросились врассыпную. Их по-прежнему одолевал страх, они боялись, что похитители окажутся поблизости и накажут их за побег.

Вскоре послышались звуки, похожие на стройку: тарахтение генераторов, звуки машин и едва уловимые мужские голоса. Школьники и водитель автобуса пошли в сторону, откуда они доносились. Они увидели экскаваторы и рабочих в касках, которые удивленно уставились на внезапно появившихся из ниоткуда детей.

В ответ на недоумевающие взгляды Рэй произнес: «Мы из Чоучилла, и мы заблудились». Услышав это, мужчины немедленно вызвали полицию.

«Дети не дадут сдачи. Они послушаются»

Сотрудники полиции поняли, что только человек с неограниченным доступом к карьеру мог привезти 27 пленников посреди ночи и закопать их в грузовике. Они сосредоточились на Фредерике Ньюхолле Вудсе IV — сыне владельца карьера.

Следователи предположили, что сообщниками Вудса могли стать братья Джеймс и Ричард Шенфельд. При обыске в поместье Вудса нашли пистолет, использовавшийся при похищении, черновик записки о выкупе и даже документ под названием «План». Но Вудса и двух его предполагаемых сообщников нигде не было.

В течение двух недель все трое были схвачены. Ричард Шенфельд сдался властям через восемь дней после похищения. Его брат был арестован в Менло-Парке, Калифорния, недалеко от карьера, а Фредерика Ньюхолла Вудса задержали в Ванкувере, Канада, после бегства из страны.

Выяснилось, что у преступников были долги. Чтобы расплатиться, они решили взять детей в заложники и потребовать пять миллионов долларов, но не смогли дозвониться до правительства. Телефонная линия была занята: ее обрывали родители похищенных детей, сотрудники полиции и журналисты. Похитители решили подождать, пока ажиотаж пройдет, и легли спать, чтобы утром снова попытаться связаться с властями. Проснувшись, они увидели репортаж о том, что их пленники освободились и сбежали.

Нам нужно было несколько жертв, чтобы получить несколько миллионов, и мы выбрали детей, потому что ими дорожат. За них государство заплатило бы выкуп. К тому же дети не дадут сдачи. Они уязвимы. Они послушаются

Джеймс Шенфельд, похититель

Мужчины планировали похищение в Чоучилле более года. За это время они проследили маршрут автобуса, переоборудовали автозаки и соорудили подземный бункер.

Судьба преступников

На суде все трое мужчин признали себя виновными в похищении с целью выкупа и 17 февраля 1978 года были приговорены к пожизненному заключению с возможностью досрочного освобождения.

Шериф Эд Бейтс убежден, что именно Вудс склонил братьев Шенфельдов к преступлению, поскольку у него есть социопатические и психопатические наклонности.

Ричард Шенфельд вышел на свободу в 2012 году, еще через два года освободили его брата. За решеткой остался только Фредерик Ньюхолл Вудс. Ему никак не удавалось доказать, что он раскаялся и стал другим человеком.

Вудсу неоднократно отказывали в досрочном освобождении за плохое поведение и преуменьшение своих деяний. У него находили мобильные телефоны и порнографию, пронесенную в тюрьму контрабандой. Кроме того, оказалось, что у него есть золотодобывающий бизнес и автосалон, которыми он управляет прямо из тюремной камеры.

Власти обнаружили эти предприятия только после того, как против Вудса был подан иск о возмещении ущерба одному из работников. Преступник также унаследовал трастовый фонд на сумму 100 миллионов долларов и купил особняк недалеко от тюрьмы.

В марте 2022 года Вудс получил две рекомендации на условно-досрочное освобождение, но его освобождение потребует одобрения всего совета по УДО. Кроме того, решение должен подписать губернатор штата

Пока преступник ведет безбедную жизнь в тюрьме, его жертвы продолжают страдать от психологических травм, которые он нанес им более 40 лет назад.

«Система правосудия меня предала»

Через пять недель после похищения пострадавших школьников и водителя автобуса, которые смогли выбраться из плена, стали называть героями. Чтобы помочь бывшим заложникам оправиться от пережитого, им подарили поездку в «Диснейленд». Считалось, что разовый выезд сможет помочь пережить полученную травму.

Однако это было далеко не так, и 16 часов заточения под землей не прошли для них даром. Забыть о пережитом было невозможно, а регулярные заседания комиссии по условно-досрочному освобождению, в которых приходилось участвовать жертвам похитителей, заставляли их снова и снова переживать те события.

«Я чувствовал, что система правосудия меня предала», — признался Ларри Парк спустя 46 лет после похищения. Он был одним из школьников, оказавшихся в руках Вудса и его подельников, и это наложило отпечаток на всю его жизнь. После случившегося он сильно озлобился, и порой его детский гнев переходил в пугающую ярость. К 21 году Парк перепробовал множество наркотиков.

Эта обида убивала меня. Однажды ночью я лежал в постели и взмолился: «Боже, помоги мне простить их»

Ларри Парк, один из похищенных школьников

В конце концов, Парк все же встретился с преступниками, пожал им руки и простил. Это принесло ему огромное облегчение. «В тот день я понял, что все со мной будет в порядке», — признался он.

Майкл Маршалл, который в 14-летнем возрасте помог водителю освободить остальных заложников, старается не думать о похитителях. «Того, что они заставили пережить моих маму и папу, я простить не могу», — объяснил он.

Маршалл, как и Парк, большую часть жизни страдал от алкоголизма и смог завязать со спиртным и наркотиками лишь десять лет назад, когда ему было почти 50. По его словам, справиться с зависимостью помог пес по кличке Блю. «Я спас его, когда ему не было и года. А теперь он спасает меня каждый день», — сказал Маршалл.