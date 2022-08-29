Какой была пластическая хирургия в СССР

Сейчас пластическая хирургия стала доступной индустрией. Даже в небольших городах есть специалисты, которые готовы увеличить пациентке грудь, сделать подтяжку лица или изменить разрез глаз.

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Но отдельным направлением эстетическая хирургия стала лишь в 2009 году, до этого операции проводили наряду с другими. А в СССР об открытой отрасли, помогающей обрести внешность мечты, конечно, не могло идти и речи. Советским красавицам следовало заботиться лишь о том, чтобы выглядеть опрятно и подтянуто.

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Однако, если о пластических операциях не говорили вслух, это вовсе не значило, что их совсем не было. По сведениям историков, первые эстетические операции начали проводить еще в 1937 году.

Не для красоты, а для конспирации

Существует несколько версий о том, как в Советском Союзе зародилось это направление. По одной из них, руководство страны было очень недовольно тем, что знаменитости пытаются найти за границей врачей, которые могут вернуть им молодость.

По другой, Институт косметики и гигиены ГлавПарфюмерПрома, открытый по распоряжению Сталина и проводивший хирургические операции, был создан для изменения внешности разведчиков. После заданий специалисты меняли шпионов до неузнаваемости, а затем те отправлялись в другую страну.

Впрочем, открывшимися возможностями пользовались и актрисы, а также жены высокопоставленных чиновников. Одной из первых знаменитостей, решившихся на подтяжку лица, стала Любовь Орлова — под нож она ложилась неоднократно, а зрители лишь гадали, как ей удается сохранить молодость и привлекательность.

В одном из фильмов вместе с Орловой даже снялся ее пластический хирург Александр Шмелев: в картине «Скворец и Лира» он сыграл, по сути, самого себя — врача, который меняет внешность разведчице. Так Любовь хотела отблагодарить доктора.

Платно и долго

В шестидесятые годы эстетические операции стали единственной платной процедурой в медицине СССР. Правда, стоимость визита к врачу была невелика. Подтяжку лица можно было сделать за 7—10 рублей, ринопластику за 15, а изменить форму глаз за 18 рублей.

Кажется, позволить себе такие вмешательства могли многие, но очереди на эстетические процедуры нужно было ждать годами, ведь специальных хирургов не было. Пациентов на коррекцию внешности они брали между плановыми и экстренными операциями.

Поэтому пластическая хирургия оставалась доступной лишь тем, кто владел связями и нужными знакомствами. Одной из таких была Нонна Мордюкова. Впервые под скальпель хирурга она легла перед съемками фильма «Трясина», а затем операции и вторая молодость помогли ей справиться с потерей сына.

Без материалов, но со смекалкой

Так как в медицинских вузах эстетической хирургии не обучали, операции проводили врачи других специальностей: увеличить грудь и откачать лишнее с талии можно было у хирурга общей практики, переделать форму носа — у стоматолога, а избавиться от «колец Венеры» на шее — у ЛОРа.

Материалов для таких вмешательств тоже катастрофически не хватало: грудные импланты в СССР почти не поставлялись, вместо них в грудь просто закачивали масло. Вместо скальпелей хирурги наловчились пользоваться бритвами, в подтяжку лица выполняли конским волосом: его обрабатывали и вшивали в ткани, приподнимая их.