Раскрыт возраст безмолвного героя романа «Мастер и Маргарита»

«Пигит построил дом в начале 1900 годов, около 120 лет назад. Архитекторы — Антонин Милков и Эдмунд Юдицкий. Это было элитное московское жилье — квартиры сдавались внаем. После революции и национализации дом стал коммуналкой треста "Мосполиграф"», — говорится в сообщении.