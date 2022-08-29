Бармен отказалась обслуживать гостью из-за неожиданной просьбы

«В течение следующих двух недель Энни заявляла, что я ужасный человек, что я попаду в ад, что я убиваю детей и так далее. В итоге мне это надоело и я пожаловалась на нее управляющему. Эта ситуация вкупе с ее плохим отношением к работе и тем фактом, что она постоянно отпрашивалась со смен, привела к тому, что ее уволили», — добавила No-Macaron-2957. Рассказчица уточнила, что хотя и считает поведение бывшей коллеги неправильным, чувствует вину за ее увольнение.