Предки на Руси в Миронов день помогали обездоленным и сжигали старые вещи

Православная церковь 30 августа чтит память священномученика Мирона Кизического. В народе этот праздник называют Мироновым днем.
Наши предки в этот день молились о даровании душевных сил и крепости духа. 30 августа также было принято помогать обездоленным, сиротам и семьям, потерявшим кормильцев.
Приметы в Миронов день рекомендовали сжигать старые и ненужные вещи. Считалось, что таким образом можно было отвести от семьи все печали.
Предки на Руси также внимательно следили за погодой: темные тучи в небе предвещали долгое ненастье, а хорошая погода в Миронов день говорила о ранней весне в следующем году, пишет «ТОЛК».