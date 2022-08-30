Предки на Руси в Миронов день помогали обездоленным и сжигали старые вещи

Православная церковь 30 августа чтит память священномученика Мирона Кизического. В народе этот праздник называют Мироновым днем.

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Наши предки в этот день молились о даровании душевных сил и крепости духа. 30 августа также было принято помогать обездоленным, сиротам и семьям, потерявшим кормильцев.

Приметы в Миронов день рекомендовали сжигать старые и ненужные вещи. Считалось, что таким образом можно было отвести от семьи все печали.