Почему советских солдат готовили к войне с англичанами

В 1998 г. мировой общественности стало известно, что Великобритания рассматривала в 1945 г. возможность военного столкновения с Советским Союзом. Кодовое название этих планов получило название «Немыслимое»: план предусматривал оборону против «русского империализма» и вытеснение советских войск из Восточной Европы. Этот, к счастью несостоявшийся, план был, с одной стороны, предвестником «Холодной войны», которая вскоре и разразилась, с другой стороны, это было продолжением международной политики периода между двумя мировыми войнами, в который СССР и Западная Европа относились друг к другу с недоверием, страхом, и делали все возможное для политического ослабления друг друга.

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Еще с 1917 г., когда в России произошел октябрьский переворот, британцы (и вообще Антанта) встали на сторону антибольшевистского лагеря. После победы красных в Гражданской войне Великобритании пришлось отказаться от попыток прямого военного давления на большевизм. В 1920-е годы начался процесс дипломатического признания Советской России. В 1924 г. СССР признала и Великобритания. Но политический конфликт социалистического государства и капиталистических держав (главным образом, Англии, Франции и Польши) продолжал тлеть. Обе стороны не исключали, что в будущем их противоречия могут привести к войне. В течение двадцатых годов британцы опасались усиления влияния коммунистических идей и агентов Коминтерна внутри своей страны. Считая, что русские не просто ожидают «мировой революции», но и непосредственно строят планы по свержению английского правительства, в 1927 г. Англия даже разорвала дипломатические отношения с СССР. Подобные шаги нередко предшествует объявлению войны, поэтому вплоть до 1929 г., когда отношения были восстановлены, советская стороны не исключала обострения конфликта. Как пишет историк В.А. Шишкин, «возможность военной угрозы рассматривалась как вполне реальная».

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Вследствие этого в Красной армии вполне серьезно готовились воевать против англичан. Уже в 1927 г. в СССР появились плакаты «Готовим отпор» с изображением советских танкистов и авиации, устремившихся в наступление. Так как британцев вплоть до второй половины 1930-х гг. рассматривали в качестве наиболее вероятного противника, советские воины учились видеть в англичанах врагов. Это отражалось на процессе обучения солдат и офицеров. К примеру, на мишени Красной армии «Ручной пулемет» 1932 г., используемой на учениях, были изображены солдаты в полевой форме Великобритании за станковым пулеметом, сильно напоминающим английский «Льюис». В советских военных журналах также публиковались соответствующие иллюстации. Так, авиационный журнал «Самолет» в феврале 1941 г. вышел с обложкой, на которой советские истребители атаковали британские бомбардировщики Armstrong Whitworth A.W.38 Whitley. Чтобы публикация не вызвала дипломатического скандала, опознавательные знаки на изображении британских самолетов отсутствовали.

Впрочем, англичане все прекрасно понимали и так. До самого начала Великой Отечественной войны (вынудившей Великобританию и другие капиталистические страны стать временно союзниками СССР) они не вычеркивали русских из списка своих врагов. Страны Западной Европы активно поддержали Финляндию во время «Зимней войны» 1939-1940 гг., исключили СССР из Лиги наций и посылали добровольцев воевать за финнов (около 11 тыс. человек). Особенно ярко враждебность Англии к СССР проявилась в 1940 г., когда англичане вместе с французами рассматривали возможность проведения «операции Пайк», которая заключалась в бомбардировке нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий в Баку, чтобы сорвать советские поставки топлива в Германию и таким образом подорвать ресурсную базу люфтваффе. Важно было и «парализовать всю экономику СССР до того, как рейху удастся использовать ее в своих интересах». Но так как Сталин постепенно начал дистанцироваться от Гитлера, план этот британцы отменили.