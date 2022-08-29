Как Первая опиумная война изменила историю Китая

180 лет назад был заключён Нанкинский договор, завершивший Первую опиумную войну между Великобританией и Китаем. Поводом для конфликта стал запрет китайских властей продавать опиум на подконтрольных ему территориях, а также уничтожение крупной партии изъятых у английских контрабандистов наркотиков. Британские войска существенно превосходили по военной мощи китайские и в итоге одержали над ними победу. В результате подписания Нанкинского договора Великобритания получила остров Гонконг, право на неограниченную торговлю в пяти китайских портах, таможенные льготы и компенсации за уничтоженный опиум. По словам историков, Первая опиумная война стала переломным моментом в истории Китая. Именно с неё началось бесцеремонное многолетнее вмешательство западных держав во внутренние дела страны.

29 августа 1842 года между Китаем и Великобританией был подписан Нанкинский договор, завершивший Первую опиумную войну. Согласно документу, китайские власти обязались выплатить английским купцам компенсацию за уничтоженный в рамках борьбы с наркоторговлей опиум, передать Великобритании остров Гонконг, разрешить англичанам свободно торговать в пяти китайских портах и ввести для них таможенные льготы. По оценкам экспертов, с этого события началась эпоха грубого вмешательства западных держав во внутренние дела Китая.

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Причины конфликта

На рубеже XVIII и XIX веков Китай, находившийся под властью маньчжурской династии Цин, считался одним из крупнейших и богатейших государств в мире. По некоторым данным, его внутренний валовой продукт составлял около трети мировой экономики.

По словам историков, шёлк, чай, фарфор и многие другие товары из Китая пользовались огромным спросом на европейском рынке. Однако торговать с Поднебесной было непросто: китайские власти спокойно разрешали экспорт своих товаров, но к импорту относились негативно. Они считали, что в Китае и так производится всё необходимое для жизни. При этом иностранцев заставляли рассчитываться за китайские товары серебром и золотом.

Кроме того, власти Китая с недоверием относились к европейцам, которые уже успели прославиться жестокостью при колонизации земель в Южной и Юго-Восточной Азии. Достаточно напряжёнными были отношения у китайского государства и с португальцами, создавшими торговую колонию Макао неподалёку от Кантона (Гуанчжоу).

«На практике торговля с европейцами выглядела следующим образом: китайские купцы поднимались на палубу иностранных кораблей и там заключали сделки. Западные купцы полноценного доступа на территорию Китая не имели», — рассказал в интервью RT директор ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

Войти со своими товарами на китайский рынок пыталась и могущественная Британская Ост-Индская компания. Но, как отмечают историки, делать для неё исключения китайцы не стали: как и все другие европейцы, англичане были лишены права официально поставлять в Поднебесную свою товары, а сделки по приобретению китайской продукции могли заключать только в Кантоне, рассчитываясь по ним драгоценными металлами.

Как рассказал в беседе с RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров, ключом для доступа британцев на китайский рынок стал опиум. Он уже давно был известен в Китае, но использовался преимущественно в медицинских целях. Однако в первой половине XIX столетия, возможно, под влиянием рекламы со стороны британцев, его начали массово употреблять в качестве наркотического вещества.

Так как прямой импорт в Китай иностранных товаров оставался под запретом, опиум в Поднебесную ввозили контрабандой. При этом Ост-Индская компания для продажи производимого на подконтрольных ей индийских территориях опиума нанимала независимых британских купцов.

«Прибыли британцев от продажи опиума росли, при этом многие жители Китая превращались в наркоманов», — отметил Виталий Захаров.

По словам эксперта, на фоне массового употребления наркотиков быстро снижалась трудоспособность гражданского населения и боеспособность армии Китая. Кроме того, в китайской экономике начал стремительно сокращаться объём серебра, который «вымывался» из страны в обмен на поставляемый британцами опиум.

Власти Китая поручили разобраться с проблемами, связанными с торговлей наркотиками, влиятельному и неподкупному государственному деятелю Линь Цзэсюю. Тот в 1839 году прибыл в Кантон и заставил англичан уничтожить весь опиум, обнаруженный на британских судах. Однако дать гарантии относительно полного прекращения наркоторговли англичане отказались, а каналы контрабанды сместились в другие регионы Китая. Китайцы в ответ ввели за наркоторговлю смертную казнь.

Опиумная война

Как отметил в разговоре с RT руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, в Китае в первой половине XIX века наблюдались затяжные кризисные явления в социально-экономической сфере.

«Китай опирался на средневековые технологии, и в целом страна находилась на грани распада», — сказал Карнеев.

С его оценкой сложившейся ситуации солидарен и Виталий Захаров.

«На фоне стремительного роста численности населения ощущалась нехватка сельскохозяйственных земель, военные и промышленные технологии были устаревшими, а политическая система тотально коррумпированной. Всё это резко ослабляло страну», — пояснил эксперт.

Британцы воспользовались этими проблемами и, по словам историков, в 1839 году у берегов Китая произошло несколько боевых столкновений между китайскими джонками и английскими судами.

В июне 1840 года около 50 английских военных кораблей, на борту которых находился четырёхтысячный экспедиционный корпус, блокировали Кантон со стороны моря. Историки отмечают, что это было одной из первых в мировой истории войн, развязанных с целью установления контроля над рынком другого государства.

Но сразу напасть на Кантон британцы не решились. Вместо этого они захватили город Динхай, создали в нём военную базу и двинулись вдоль берегов Китая на север. Китайские власти были напуганы первыми успехами британцев, а те, в свою очередь, столкнулись с проблемами при навигации. На этом фоне обе стороны продемонстрировали готовность к дипломатическому урегулированию конфликта.

Однако, по словам историков, англичане использовали длившиеся около полугода переговоры для переброски в Китай подкрепления и в начале 1841 года начали наступление на Кантон. Английские войска уверенно продвигались вперёд, используя техническое преимущество, а также богатый военный опыт, полученный во время Наполеоновских и колониальных войн.

В конце мая 1841 года британцы высадили в районе Кантона десант и быстро захватили форты, прикрывавшие подступы к городу. Ракетно-артиллерийский обстрел самого Кантона вызвал панику среди его населения, и городской гарнизон капитулировал.

Британцы потребовали от местных властей снять все торговые ограничения и выплатить им огромные контрибуции.

Как отмечают эксперты, успех под Кантоном только раззадорил британцев, убедившихся в военной слабости Китая. В августе они двинулись в новый морской поход на север, захватывая находящиеся на их пути города.

Продвижение английских войск сопровождалось звериной жестокостью с их стороны: они насиловали женщин, ради развлечения насаживали детей на штыки, сжигали целые деревни вместе с жителями. На зимние квартиры британский экспедиционный корпус встал в городе Нинбо, создав в нём коллаборационистскую полицию.

Китайские власти готовились к продолжению кампании, закупая через португальцев европейскую артиллерию и стрелковое оружие.

29 августа 1842 года был подписан Нанкинский договор. Война, которую историки называют Первой опиумной, была завершена на крайне тяжёлых для Китая условиях.

Власти империи полностью открывали для торговли и поселения британцев пять крупных портов, упразднялась купеческая корпорация «Гунхан», имевшая ранее монополию на внешнеэкономическую деятельность, остров Гонконг был передан Великобритании в «вечное владение», а максимальная таможенная пошлина при торговле Китая с англичанами была установлена на уровне 5%. Кроме того, цинское правительство обязалось выплатить британцам компенсацию за уничтоженный опиум и военные контрибуции.

В 1843 году англичане вынудили китайские власти подписать дополнительное соглашение, согласно которому британские подданные получали в пяти портах право экстерриториальности под консульской юрисдикцией — китайские законы на них не распространялись.

«После Первой опиумной войны начался процесс активного проникновения европейских держав в Китай. Вслед за Британией многие европейцы захотели отхватить свой кусок в китайской экономике. Для Китая начался период, известный как «Сто лет унижения», — рассказал Андрей Карнеев.

По словам Алексея Маслова, в то же время перед лицом внешней угрозы жители Китая начали осознавать себя как нацию.

«Китай и раньше захватывали: монголы, манчжуры, но это были хорошо знакомые соседи, «свои». Теперь же в Китай вторглись чужаки, не признававшие китайскую культуру. И это стало переломным моментом в формировании китайского самосознания», — пояснил Маслов.