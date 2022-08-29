Для чего на самом деле были построены пирамиды в Египте

В предыдущем материале я рассказал о загадках египетских пирамид, расположенных на плато Гиза. На мой взгляд, эти величественные гигантские сооружения строили вовсе не примитивные племена Древнего Египта, а представители неизвестной нам высокоразвитой цивилизации, существовавшей как минимум 10 – 12 тысяч лет назад…

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Напомню, что многие современные исследователи не верят в предназначение пирамид как места погребения египетских фараонов (в чём нас пытается убедить официальная историческая наука). Потому что никаких захоронений в пирамидах не обнаружено, нет там и характерных для Древнего Египта богатых художественных росписей, а расположение внутренних помещений, на первый взгляд, лишено какой-либо логики…

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И однажды пришли великие боги

Так, внутри пирамиды Хеопса на сегодняшний день известны три так называемых погребальных камеры – нижняя «яма», находящаяся под землёй, «камера царя», где размещён пустой гранитный саркофаг, и «камера царицы». К «царской камере» ведёт большая галерея, но она отнюдь не прямая – это высокий наклонный туннель длиной 46,6 метра, с прямым ответвлением к «камере царицы». А ещё от «царских камер» выведены некие узкие и длинные проходы, названные археологами «воздушными шахтами», но которые почему-то наглухо заткнуты каменными гранитными «пробками»… Вот почему российский исследователь Андрей Скляров пришёл к однозначному выводу:

«Великая пирамида точно не была предназначена для захоронения Хеопса. Для того, чтобы там похоронить тело фараона, нужно было его положить в саркофаг ещё на стадии строительства «камеры царя», и уже потом всё это дело достраивать. Это единственный вариант, и понятно, что это совершенно нелогично».

То же можно сказать и про пирамиду Джосера, о «погребальной» камере которой египтолог Джеймс Квибелл написал:

«В неё можно просунуть труп сквозь отверстие в кровле, но уложить его во всю длину на полу совершенно немыслимо: для этого комната слишком мала»…

Так кто и зачем строил пирамиды? Сами древние египтяне приписывали это своим богам. В египетской мифологии говорится, что когда-то миром правил бог Солнца Ра, которого считали отцом всех прочих богов – Осириса, Исиды, Сета и других. Потом правил Осирис, его сын Гор, затем пришли те, кого именовали уже полубогами…

Боги, кстати, были разными. Например, Ра однажды так разгневался на людей, восставших против его власти, что наслал на них злобную богиню Сехмет, которая обернулась гигантским львом и чуть не уничтожила людской род. Зато Осириса и Гора люди почитали за их доброту и справедливость, а также за то, что именно они научили людей сеять зерно, познакомили с металлами, обучили всевозможным ремёслам.

Нас они даже превосходили

Известный британский исследователь Грэм Хэнкок полагает, что эти боги на самом деле были представителями развитой цивилизации, существовавшей десятки тысяч лет назад. По мнению Хэнкока, эта цивилизация имела очень глубокие знания в различных сферах науки, ничуть не уступая нынешнему человечеству (а кое в чём даже превосходя его). Ядро этой цивилизации располагалось на материке, который мы знаем под названием Антарктида.

Примерно в 10 450 году до н. э., как пишет Хэнкок, по какой-то причине произошло изменение положения географических полюсов Земли, последовала гигантская природная катастрофа, и Антарктида оказалась покрытой льдом. Оставшиеся в живых представители древней цивилизации смогли перебраться в Египет и в ряд других частей света, где потом и дали начало новой человеческой культуре – через просвещение местных диких племён. И, судя по карательным акциям бога Ра, явно носившим характер геноцида, не всегда отношения с дикарями были мирными…

Что касается строительства пирамид, то Хэнкок обратил внимание на то, что три пирамиды на плато Гиза и река Нил в точности повторяют схему созвездия Орион, причём такую, какую можно было наблюдать больше 10 тысяч лет назад. По мнению французского исследователя Жака Гримо, эта ориентировка по звёздному небу, в сочетании с не менее таинственными, чем пирамиды, строениями в других частях мира служит как бы специальным посланием потомкам (то есть нам с вами). Это как бы напоминание о том, что когда-то на Земле уже была развитая цивилизация, но закончила она плохо. Мол, не повторяйте наших ошибок и внимательно наблюдайте за любыми глобальными природными изменениями. Кстати, эта версия очень ярко изложена в документальном фильме французских кинематографистов «Откровения пирамид» – очень рекомендую его для просмотра…