Раскрыта тайна исчезнувшего китобойного судна

Американские и аргентинские ученые выяснили, что обломки деревянного корабля, обнаруженные у южного побережья Аргентины, могут принадлежать китобойному судну «Дельфин», которое таинственно исчезло в 1859 году. Результаты исследования опубликованы в журнале Dendrochronologia.

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Раскрыть тайну принадлежности затонувшего судна удалось с помощью анализа годичных колец. Ученые проанализировали базы данных по годичным кольцам североамериканских деревьев и показали, что бревна, обнаруженные на месте кораблекрушения, были срублены в Новой Англии и на юго-востоке США незадолго до начала постройки судна в 1850 году. Другие доказательства включают артефакты и исторические записи из Аргентины и Род-Айленда.

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Китобойное судно «Дельфин» было построено в период с августа по октябрь 1850 года из дуба и других пород дерева. Обычно деревья рубили в холодную погоду за год или около того до постройки корабля, что в данном случае должно было произойти между концом 1849-го и февралем 1850 года. «Дельфин» длиной 34 метра и весом 325 тонн был спущен на воду 16 ноября 1850 года. Он ушел в последний рейс из Уоррена 2 октября 1858 года, через несколько месяцев оказавшись у берегов Патагонии.

В 2004 году в результате смещения отложений были обнаружены частичные остатки деревянного судна в приливной отмели недалеко от Пуэрто-Мадрин. От корабля остались шпангоуты, а также несколько фрагментов обшивки. Позднее на месте крушения нашли два железных котла и кирпичи, что позволило предположить, что на борту вываривали ворвань. Дендрохронологи установили, что шпангоуты изготовили из белого дуба, произрастающего на северо-востоке США, корпус — из желтой сосны на юго-востоке, а деревянные гвозди — из черной акации, распространенной в восточных штатах.