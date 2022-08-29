Щенок спас собаку от утопления в джакузи

В деревне Баллинахинч, Северная Ирландия, щенок породы кокапу поднял тревогу и спас взрослого французского бульдога от утопления в джакузи. Об этом сообщает The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Французский бульдог по кличке Харли и щенок Лотти играли на матерчатой крышке, накрывавшей джакузи. В какой-то момент он провалился, и Харли упал в воду. Увидев это, Лотти бросилась к двери дома и сумела привлечь внимание дочери хозяев.

«Она побежала к задней двери и начала лаять и скулить, чтобы ее пустили, и благодаря этому спасла его. Если бы не ее действия, Эва бы ничего не узнала», — отметил владелец собак Стивен.

Мужчина рассказал, что он возвращался с женой домой из Амстердама, когда им позвонила дочь и рассказала о случившемся.

«Конечно, мы были в шоке, когда я понял, что плохо закрепил крышку. Я не мог понять, как собака попала туда. Мы с женой прямо в аэропорту решили посмотреть, что произошло, на записи с камеры наблюдения», — рассказал Стивен.