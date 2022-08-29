Британец отметил мальчишник один из-за ошибки авиакомпании

Британец был вынужден отмечать мальчишник в одиночестве после того, как его друзья не смогли приехать в Лиссабон, пишет Daily Star. Рейс, которым должны были прилететь приятели, отменили.

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По словам жениха, он уже прилетел в Лиссабон, когда узнал, что друзья не приедут. Мужчина признался, что эта новость его расстроила, так как он долго планировал мальчишник — каждая минута была расписана.

«Так что я буду на мальчишнике один», — прокомментировал британец.

Жених добавил, что его ждет разноплановая программа: катание на лодке, посещение пабов, концерт.

«У меня будет насыщенный день», — похвастался он перед подписчиками.