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3 часа назад

Британец отметил мальчишник один, потому что его друзья не смогли приехать в Лиссабон

Газета.Ru

Британец был вынужден отмечать мальчишник в одиночестве после того, как его друзья не смогли приехать в Лиссабон, пишет Daily Star. Рейс, которым должны были прилететь приятели, отменили.

Британец отметил мальчишник один из-за ошибки авиакомпании
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам жениха, он уже прилетел в Лиссабон, когда узнал, что друзья не приедут. Мужчина признался, что эта новость его расстроила, так как он долго планировал мальчишник — каждая минута была расписана.

«Так что я буду на мальчишнике один», — прокомментировал британец.

Жених добавил, что его ждет разноплановая программа: катание на лодке, посещение пабов, концерт.

«У меня будет насыщенный день», — похвастался он перед подписчиками.

После того, как мужчина поделился этой историей с пользователями соцсетей, люди выразили ему поддержку и предложили найти компанию в самом Лиссабоне.

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