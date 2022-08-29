Ореховый спас 2022: дата, приметы и история праздника

Ореховый спас, который отмечается 29 августа, не так популярен, как яблочный или медовый, но для верующих он имеет гораздо большее значение. «Рамблер» рассказывает об истории праздника, а также традициях и приметах, связанных с ним.

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Ореховый спас — последний в череде спасов и последний народный праздник, который отмечается летом. В этот день было принято освящать орехи, зерно и хлеб, а еще продавать и покупать ткани на ярмарках, поэтому этот день еще называют Хлебным или Холщовым спасом. Считалось, что в праздничные дни торговля идет лучше, а ткань, купленная в этот день непременно принесет удачу.

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История праздника

Вообще-то церковное название праздника звучит гораздо сложнее — Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Нерукотворный образ появился в первом веке нашей эры, когда Иисус проповедовал и переезжал из города в города. О нем услышал царь Эдессы по имени Авгарь, заболевший проказой и не знавший, как излечиться от этого недуга. Он поверил в то, что Иисус может ему помочь, отправил к нему слугу — художника Анания — с просьбой прийти в Эдессу и исцелить.

Анания нашел Иисуса, но не смог к нему приблизиться, поскольку его сопровождало очень много людей, тогда художник решил забраться на камень повыше, чтобы написать его портрет, но и это у него не получилось. И все же Иисус его заметил, подозвал к себе, передал письмо для Авгаря, в котором сообщал, что скоро пришлет ученика, а затем попросил принести ему воды и убрус, или полотенце. Когда Иисус умылся, на убрусе отпечатался его образ. Анания привез убрус с изображением Иисуса Авгарю, тот приложил полотнище к лицу и исцелился. А в скором времени в Эдессу прибыл ученик Христа, который крестил Авгаря и его окружение.

Изображение Спасителя очень почиталось в Эдессе, и даже мусульмане, захватившие город через несколько столетий, не запрещали его почитать. А 29 августа 944 года нерукотворный образ был перенесен в Константинополь, когда император Константин Багрянородный выкупил у его эдесского эмира.

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Правда сохранить его не удалось, образ навсегда был утерян во время нашествия крестоносцев, и сейчас есть только поздние копии.

Народные традиции

В этот день принято освящать в церкви орехи и хлеб, который испекли из муки нового урожая. Также в этот день готовили различные угощения, собирались всей семьей и отмечали праздник. Остатки освященного хлеба заворачивали в кусок ткани и прятали за икону. Считалось, что это принесет в дом достаток, изобилие и удачу.

В народные праздники было принято устраивать ярмарки, торговля в такие дни была успешной, а покупка ткани в Ореховый спас приносила удачу покупателю.

Еще одна традиция праздника — дарить подарки. Это могли быть орехи, булочки и полотенца. Еще в этот день готовили лечебную настойку из ореховых перепонок. Грецкие орехи очищали, собирали перепонки, заливали водкой и оставляли в темном месте. Настойкой лечили простуду, добавляли в чай.

В этот день было принято ходить в баню с веником из орешника. Если париться с таким веником, то это поможет сохранить здоровье на весь год и убережет от дурного глаза.

Приметы на Ореховый спас

В этот день искали сдвоенные орехи — если попадется такой орешек, его нужно было взять левой рукой и положить в кошелек, чтобы привлечь денежную удачу. Девушки гадали на орехах по вкусу. Нужно было выбрать орешек, расколоть его и попробовать — горький орех сулил испытания и неприятности, а вкусный обещал сладкую жизнь и скорое замужество.

Также в этот день следили за погодой. Гроза на Ореховый спас указывала на то, что осень будет теплой. Холодную осень и раннюю зиму предсказывали по журавлям. Если замечали косяк журавлей, отправившихся на теплый юг, значит зима не за горами, а на Покров — 14 октября — будут морозы.

Если орехов было много, значит на следующий год будет хороший урожай хлеба.

Первый орех нужно было съесть самому, а второй отдать первому встречному.

Что нельзя делать на Ореховый спас

Обычно в праздники работать нельзя, но Ореховый спас — одно из немногих исключений. В этот день наоборот было принято работать в саду или огороде, чтобы успеть собрать урожай до холодов.

Нельзя было отказывать в милостыни тем, кто в ней нуждался. Под строгим запретом — ссоры и конфликты. В этот день стоит промолчать, а любые выяснения отношений отложить на другое время. И наоборот в это день нужно говорить только хорошее и признаваться в любви.