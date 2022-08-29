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54 минуты назад

Британцев призвали пить очищенную воду из канализации

Ura.Ru

Жители Великобритании не должны брезгать очищенной водой, которая получена из сточных вод. Такое заявление сделал глава Агентства по охране окружающей среды Джеймс Беван.

Британцев призвали пить очищенную воду из канализации
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Будет перерабатываться вода, полученная в результате очистки сточных вод, и она станет питьевой, безопасной. Этот шаг будет непопулярен, а реакция британцев в социальных сетях — неоднозначной, но необходимо изменить отношение к такой воде»,

— его слова передает издание The Guardian.

Отмечается, что этот способ очистки воды придуман, чтобы не истощать природные источники. Однако, по информации издания, заявление Бевана сделано после того, как во всей Европе была объявлена опасность из-за засухи.

Ранее засуха была объявлена в 9 из 14 районов Англии. Это явление в последний раз наблюдалось в 2018 году.

Климатический кризис негативно повлияет на жизнь европейцев и ухудшит экономику государств. Так, из-за засухи ожидается рекордно низкий урожай. Таким образом, Европу ждут высокие цены на продукты из картофеля, передает телеканал 360. Засуха может привести к подорожанию чипсов и картошки фри, дополняет «Федеральное агентство новостей».

Истории,Телеканал "360° Подмосковье",
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