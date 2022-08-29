Британцев призвали пить очищенную воду из канализации

Жители Великобритании не должны брезгать очищенной водой, которая получена из сточных вод. Такое заявление сделал глава Агентства по охране окружающей среды Джеймс Беван.

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«Будет перерабатываться вода, полученная в результате очистки сточных вод, и она станет питьевой, безопасной. Этот шаг будет непопулярен, а реакция британцев в социальных сетях — неоднозначной, но необходимо изменить отношение к такой воде»,

— его слова передает издание The Guardian.

Отмечается, что этот способ очистки воды придуман, чтобы не истощать природные источники. Однако, по информации издания, заявление Бевана сделано после того, как во всей Европе была объявлена опасность из-за засухи.

Ранее засуха была объявлена в 9 из 14 районов Англии. Это явление в последний раз наблюдалось в 2018 году.